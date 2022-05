Palo al IECM, la mano de Sheinbaum para buscar árbitro a modo en 2024

*En 2021 Morena sufrió un severo descalabro en las elecciones para alcaldías y diputaciones locales. Incapaz de asimilar su derrota, Claudia Sheinbaum decidió ahorcar al IECM para deshacerse de su contrapeso como autoridad autónoma en 2024 y ahora le da palo. La reforma que aprobó el congreso de la Ciudad es parte del plan y fue ordenada por la jefatura de gobierno, contando con las aportaciones de la misma presidenta del IECM, ex pareja del consejero jurídico de Sheinbaum, que apresuradamente señaló las 5 áreas a eliminar. Ojo, una autoridad electoral recortada en estructura y presupuesto, tendrá muy poco que hacer para evitar los abusos de Morena en las próximas elecciones.

*Ojo, llegó a México el primer caso de Viruela del Mono, se trata de un hombre de 50 años, está aislado bajo observación, residente permanente en Nueva York, las autoridades suponen se contagió en Holanda. La recomendación es extremar higiene en manos y el uso de cubrebocas.

*Con un rotundo NO, muy molesto el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no tiene contemplado modificar su estrategia frente a la actividad delictiva que ahoga en sangre al país. En Culiacán, en el mismísimo triángulo de oro, cuna del Chapo Guzmán, calificó de cretinos e hipócritas de doble moral a los que se oponen a su política de “abrazos, no balazos”. Con cifras máximas de 127 asesinatos el domingo 1 de diciembre de 2019, 118 el pasado 24 de mayo de este año, y un total de 121 mil 890 homicidios dolosos en la que va de su administración, López Obrador se monta en su macho y asegura que puede probar que su decisión es la mejor y que son los conservadores quienes deben cambiar de pensamiento. Lamentablemente, esa cifra de asesinatos en lo que va del sexenio lopezobradorista rebasa con mucho los 74 mil 737 del sexenio de Enrique Peña Nieto y los 53, 319 de su odiado Felipe Calderón. Para colmo, datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C., ubican a 8 ciudades mexicanas como las más peligrosas del mundo, según sus cifras de muertos por cada 100 mil habitantes, y esas son Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Ciudad Juárez, Ensenada y Uruapan, en ese orden, con Colima en el lugar 14, Acapulco en el 16 y Cuernavaca en el 18. Habrá que preguntar si la decisión de proteger a los criminales y respetar sus derechos humanos también la comparten las viudas, los huérfanos y demás deudos de los muertos de la presente administración.

*La serie de audios que Layda Sansores ha venido presentando durante las últimas 5 semanas en Campeche, en el programa radiofónico del gobierno estatal “Martes del Jaguar”, evidencian posibles delitos electorales y conductas deleznables de Alejandro, Alito, Moreno, pero lo más importante es que están tirando por la borda la obsesión del hoy dirigente priísta de ser candidato a la presidencia de la República. Mas allá del supuesto pago ilegal de 2.5 millones de dólares al estratega político Antonio Solá, chantajes millonarios a proveedores o empresas como Cinépolis, y aquello de que a los periodistas se les debe “matar no a balazos sino de hambre”, las filtraciones expuestas en esa emisión radial ponen en evidencia dos cosas: uno, la 4t también tiene lo suyito en eso de espiar a sus adversarios al estilo del CISEN o la guerra sucia de los neoliberales y dos, se derrumba el sueño de Alito. En Insurgentes norte un equipo de técnicos revisa oficinas aledañas a las de Moreno Cárdenas, en busca de aparatos de espionaje en el segundo piso del edificio Adolfo López Mateos, pero el daño a la línea de flotación del proyecto de Alito, está hecho. De cualquier modo, Moreno Cárdenas no era un modelo de candidato de la oposición para enfrentar a Morena en 2024.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

