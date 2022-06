Comercio con China

Este año México y China celebran el 50 aniversario del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, y aunque no se tiene un acuerdo comercial con el gigante asiático, el intercambio de mercancías entre ambos países va en aumento.

Hablamos de un flujo que alcanza los 100 mil millones de dólares, y que antes de la pandemia era de 80 mil millones de dólares, y donde 75 por ciento de las importaciones son bienes de capital e intermedios de la industria de manufacturas que luego se convierten en exportaciones de México.

Para Amapola Grijalva, presidenta de la Cámara de Comercio China en México, la coyuntura comercial global y la relocalización de las actividades de manufactura en la zona de Norteamérica han abierto una oportunidad única para México, no sólo para ampliar el comercio entre los dos países, también para recibir nuevos flujos de inversión china.

Esto abre espacios, a decir de Grijalva, para que el gobierno concrete una alianza estratégica con China, en especial por la complementariedad que podrían tener en varios sectores entre ellos el electrónico y el automotriz. Por lo pronto, en el marco de la “Expo China Homelife”, que se realizará la próxima semana en el WTC de la Ciudad de México, estarán representantes de más de 300 empresas de ese país.

La intención de las compañías chinas es convertir a nuestra nación en un gran proveedor de manufacturas a nivel global aprovechando los acuerdos comerciales que tiene con varios países, en especial del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

LA RUTA DEL DINERO

La mexicana Hola Cash, que lleva Leonardo Estrada, y la china NanoPlazo, que dirige Braulio Bribiesca, se aliaron para impulsar en nuestro país el modelo BNPL (Compra Ahora, Paga Después) que ya mueve aquí más de dos mil 800 millones de dólares, y que tiene amplias expectativas por el poco acceso al crédito bancario de buena parte de la población. El “Buy Now, Pay Later” (BNPL) es un sistema de pago que permite aplazar tus compras sin ningún gasto adicional, sólo se fracciona al momento de realizar el pago con un pequeño costo. Como le digo, se trata de un negocio que atrae a varios jugadores, y de acuerdo a World Pay en su informe anual “Global Payments Report”, se pronostica que estos intercambios con pagos fraccionados representarán 9 por ciento del comercio electrónico en 2023... Aunque la inflación en mayo pasado se estacionó en 7.72 por ciento, según informó el Inegi, que preside Graciela Márquez Colín, el alza anualizada en los precios de los alimentos se ubicó en 11.3 por ciento que viene a ser la variación más alta desde 1999, y que revela que aterrizar el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) no será fácil. Por lo pronto, crece la preocupación y el descontento entre las familias ya que no ceden las alzas en productos como pollo, huevo, papa y jitomate a pesar del discurso político.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

PAL