El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como propósito detener el vertiginoso aumento de precios a través del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), pero sus alcances siguen en duda debido a las condiciones acumuladas contra los autotransportistas, entre ellas, el encarecimiento de sus principales insumos, así como la ausencia de estímulos que existían antes de este gobierno.

En esta ruta, habrá que comenzar por el alza de combustibles, pues además que significan más de 30 por ciento del gasto para las empresas del nicho, las presiones internacionales han llevado al diésel a un salto de 70 por ciento en sus precios por litro, de enero del año anterior a marzo pasado, para quedar en 19.65 pesos. Pero, a las alarmantes cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de Leopoldo Jiménez Melchi, falta agregar el subsidio de 100 por ciento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), ya que ha quedado fuera de su alcance la posibilidad de realizar deducciones a las compras que llevan a cabo para mover sus unidades cada día, y con ello, millones de pesos en mercancías.

El flujo carretero tampoco muestra su mejor rostro, ya que el año pasado se eliminó completamente el estímulo que les permitía, hasta hace dos años, descontar los cobros de casetas hasta por 300 millones de pesos, pero que antes del inicio de la actual administración tenía amplitud para cubrir hasta 50 por ciento del gasto. Asimismo, aún se resiente el alza de 7.36 por ciento en peajes, a febrero de 2022.

Entre los beneficios a los que ya no pueden acceder figura que las actividades que no generan IVA, ya no pueden ser trasladadas a IVA acreditable, por lo que sin escalas se suman a los gastos corrientes, y por tanto, a la carestía que enfrentan.

Al constante vapuleo que padece el ramo, se suma otra carga negativa, las facilidades administrativas que en el pasado les abrían la puerta para comprobar gastos, pero que desde 2021 se modificaron para limitar el monto a un millón de pesos; aunado a que el Instituto Mexicano del Transporte calcula que de 2016 a 2021, el costo de tractocamiones se disparó 19.98 por ciento; en el sector estiman alzas de 35 por ciento en el último año, por la escasez de insumos para su armado.

LA RUTA DEL DINERO

Finalizada la jornada electoral, hay certezas para las elecciones de 2023 y 2024. Un dato lo arroja Durango, donde la participación ciudadana fue de las más altas, con 50 por ciento y donde la coalición Va por México, con Esteban Alejandro Villegas Villarreal, ganó por más de 10 puntos a la morenista Marina Vitela. El abstencionismo en general rondó 60 por ciento, y hoy quedan claros dos puntos: primero, que el PAN, a través de su presidente nacional, Marko Cortés, nuevamente obtienen triunfos contundentes en escenarios adversos y contra la estructura del gobierno federal. El segundo es que la alianza opositora ha demostrado ser una vía efectiva para hacer frente a la 4T siempre que sea liderada por el blanquiazul.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

PAL