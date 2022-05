Tenemos que hablar sobre tu seguridad

Es muy probable que leas este artículo desde un dispositivo digital. En el caso de hacerlo desde un impreso –porque te gusta ese olor tan característico a tinta fresca y papel– si por un instante quitas los ojos del periódico, podrás notar a tu alrededor dispositivos digitales con los que interactúas habitualmente en su día a día. Todo parece ser tan simple y fluido como: “Un clic aquí, un clic allá, aceptar términos y condiciones, aceptar... ¿cookies? De acuerdo, las acepto. Como sea, no tengo idea de qué sean esos tecnicismos. Acepto lo que sea con tal de acceder al contenido de mi interés”. Esa es justo la razón por la que tenemos que hablar, aunque esta frase pueda ponerte los pelos de punta, te aseguro que no es un preámbulo de pleito, al contrario, es una amable invitación para que en conjunto aprendamos y seamos parte de un entorno digital seguro y responsable.

Comencemos hablando de la interacción digital. Cuando caminas por la calle existen objetos o señales que te comunican distintos mensajes. Un semáforo peatonal en rojo te indica que debes detenerte y esperar a que cambie a verde para cruzar, de no hacerlo, corres el riesgo de ser impactado por un automóvil. No saber cómo identificar dichas comunicaciones representa un riesgo para quienes caminan por la calle. En el mundo digital, al conectarnos a la red circulamos de forma similar que cuando caminamos por las calles e interactuamos con diferentes elementos. Desafortunadamente, la persona usuaria promedio generalmente carece del conocimiento para interpretar e identificar los elementos que pueden poner en riesgo su privacidad y por ende, su seguridad asume una postura de confianza por default ante cualquier conexión a Internet, sitio web, aplicación, ventana emergente, correos electrónicos, etc. Esto es algo que ciberdelincuentes siempre explotarán a su favor, la ignorancia es una de sus herramientas favoritas y buscarán maneras creativas de que caigamos en su juego. A esto se le conoce como Ingeniería Social.

91% de los ciberataques a nivel mundial comienzan por medio de la Ingeniería Social, ciberatacantes solo deben preguntarse qué ofrecer para llamar tu atención y ganar tu confianza. Una vez que la víctima muerde el cebo, la siguiente fase puede tomar distintos caminos, pero al final ninguno es grato. Desde robo de información bancaria, robo de identidad, secuestro de sistemas (ransomware), espionaje, utilizar tu dispositivo de forma remota para llevar a cabo actividades ilícitas, un sinfín de posibles escenarios con repercusiones laborales, financieras, reputacionales, legales y psico-emocionales.

Al establecer su presupuesto de ciberseguridad, las organizaciones deben de tomar en cuenta que su primera línea de defensa y también la más vulnerable. es el factor humano. A pesar de que se inviertan cantidades exorbitantes en tecnologías y servicios, no habrá congruencia entre expectativa y realidad si el personal es presa fácil para ciberatacantes. Metabase Q, empresa líder en ciberseguridad, apuesta en la educación como agente clave del éxito en la resiliencia digital, a través de la promoción e impartición de entrenamientos en Concientización Digital y Prevención de Ingeniería Social. La ciberseguridad es un tema de interés que compete a todas las personas usuarias sin distinción, al tener una mejor base tendremos un mejor futuro.

POR RAFAEL SANTANA

@METABASEQ

WWW.METABASEQ.COM

CONTACT@METABASEQ.COM

