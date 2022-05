Línea 12: sugerencias para el manejo de crisis

Compañeros del gobierno chilango, lo digo como va: para lo de la Línea 12, estaría mejor que contrataran a una de esas empresas especializadas en control de daños, manejo de crisis, etcétera. Sé que son caras y que el presidente alucina a los especialistas, pero se me hace que aquí deberían hacer una excepción.

Me explico. Lo de la Línea 12 no se va a ir, eso ya debería estar claro. Todo es una cuestión de definir grados. ¿Grados de qué? De responsabilidad. Para empezar, qué porcentaje de la culpa toca a los funcionarios encargados de la obra en aquella administración y que ahora trabajan en la 4T, y qué porcentaje a los que no trabajaban en aquella administración y trabajan… en la 4T. También, qué parte de la tragedia se debe a la incompetencia, y qué parte a la truculencia, a la tranza, el cochupo. Nada más. No: el asunto no se va a ir. Va a volver a escena una y otra vez. Mejor aceptarlo. Lo que hay que hacer es resignarse. En cambio, lo que no hay que hacer es hundirse en plan arenas movedizas, un poco más cada que pataleas porque el tema volvió a escena.

Así que, mientras se deciden a gastar en los expertos, algunas sugerencias gratuitas de su servidor. ¿Quieres deslindarte del asunto y se te ocurre hacer un peritaje para, ya se sabe, “llegar hasta las últimas consecuencias”? Muy bien: los lugares comunes ayudan. Nada más que, si sospechas que el peritaje puede embarrar a tu administración, cosa muy probable cuando en tu administración está Florencia Serranía como titular del Metro, haz un “peritaje interno”, porque tenemos técnicos de gran nivel y bla bla bla, y no externo, con empresas que tienen una reputación que cuidar y que por lo tanto no van a permitir que manipules los datos. ¿Te precipitaste, le pediste el peritaje a una de esas compañías y los resultados te ponen en tremendo brete? No dejes que se te caliente la cabeza y bravuconees con demandar a la empresa, al tiempo que te niegas a publicar los resultados: quedas como una administración turbia y prepotente que usa el dinero de les ciudadanes como se le canta, hagan de cuenta que saliera de sus bolsillos. ¿Ya te aventaste la bravuconada y te sigues negando a difundir el estudio? Dile a tu secretario de Transporte que no deslice que los pinches malora de la empresa “sembraron el tema del mantenimiento”. Digo, no hace falta mucho genio para entender que eso nos va a llevar a pensar a todos que tu administración es responsable por, sí, fallas de mantenimiento. Ya que estamos, si protegiste a doña Florencia, que tardó un siglo en perder el puesto en medio de un silencio casi ininterrumpido, ten cuidado con que le den chamba en otra zona de la 4T, por ejemplo Conacyt. Ya ves que luego te balconean en los periódicos.

Sigan al doctor Patán para un manejo de crisis bueno, bonito y barato.

POR JULIO PATÁN

COLUMNISTA

@JULIOPATAN09

