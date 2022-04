Gobierno en caída libre

Mario Delgado y Citlali Hernández, persistentemente, aseguran que llevarán a juicio por traición a la patria a los diputados que bloquearon la reforma energética, mientras exhiben los nombres y las caras de esos diputados para que el pueblo, ya saben, tome las represalias del caso. No, no es fascismo. Insisto: es lo que ha hecho otro tipo de izquierda, la izquierda socialista-socialista, en Cuba o Venezuela. Antes, Citlali llamó a bloquear la Cámara de Diputados, lo que obligó a la oposición a dormir en la oficina.

Lo de Delgado, sobre todo, como dije y repito, se entiende: fracasó en la elección intermedia (a eso se debe justamente que no haya pasado la reforma), se quedó cortísimo, para las exigencias presidenciales, en lo de la revocación, y tiene que esconderse en SaniRents para que no lo linchen los de su partido. A escapar hacia adelante. Pero el problema es otro. El presidente no avala de manera explícita la iniciativa de los dos dirigentes de Morena, pero la avala de hecho: ha repetido lo de la traición a la patria varias veces. Mientras, volvió a hablar de las propiedades de Carlos Loret, que se ha vuelto una monomanía, y anuncia que va a frenar la inflación mediante el control de precios de la canasta básica. ¿Listos? Ahí vienen la escasez, el mercado negro… Y el aumento de la inflación.

¿Y Claudia Scheinbaum, la mujer que teóricamente iba a representar la tercera vía, la izquierda cool? Apoya lo del juicio por traición mientras llama a votar por el tipo de árbol que tomará el lugar de la palmera muerta de Reforma. Lo que la pone no muy lejos de Ignacio Mier, que en el Festival de la Soberanía (sí: hubo un festival de la soberanía) puso un muro en blanco para que las fuerzas vivas del cuatroteísmo escribieran sus opiniones sobre los traidores. No, no un muro: un paredón. Le llamó “fusilamiento pacífico”.

Mientras, el fiscal general pretende procesar a un periodista, Mario Maldonado, y una activista, Nina “R”, por difundir los audios filtrados en que Gertz, entre otras finezas, habla de sus componendas con algunos jueces de la Suprema Corte y hace un despliegue de misoginia. El pecado de Mario fue copiar la liga de YouTube con los audios: ya eran públicos. El de Nina, ser novia del hijo de Alejandra Cuevas, la mujer a la que Gertz tuvo encerrada ilegalmente durante muchos meses.

Súmenle la idea de la SEP de un plan de estudios sin grados ni materias, o lo de Trump con la doblada del gobierno mexicano: dos semanitas de locura. La locura propia de un gobierno en caída libre.

El problema, claro, es que en la caída nos lleva a todos a remolque. La comentocracia tibia, la del no polaricen, suele matizar sus críticas con lo de que si al presidente le va bien, nos va bien a todos. Parece que no. Que si le va bien, nos va del carajo, y si le va mal, lo mismo.

POR JULIO PATÁN

COLUMNISTA

@JULIOPATAN09

MAAZ