Se agudiza la crisis del PAN en el Senado

La fracción del PAN en el Senado de la República hace agua. Arrancó la legislatura con 24 y ya perdió cuatro senadores.

Decidieron abandonar sus filas por diversos motivos, pero principalmente por la exclusión que sienten de su dirigencia nacional, encabezada por Marko Cortés, y la coordinación de Julen Rementería en la Cámara alta.

Eso no es lo peor, cuatro senadores más amagan con seguir el mismo camino. Gustavo Madero inició el éxodo, después de varios desacuerdos con su partido, derivados del proceso electoral de 2021, en Chihuahua. Quería ser candidato, pero la cúpula del blanquiazul optó por Maru Campos, haciéndolo a un lado por su cercanía con Javier Corral.

A pesar de esas diferencias, llegó al Senado como panista, aunque en septiembre de 2021 dejó la bancada, más no al partido, y se incorporó al Grupo Parlamentario Plural. La siguiente en salir, después de 18 años de militancia, fue la hidrocálida Martha Márquez.

Lo hizo por las mismas razones que Madero. La excluyeron como candidata del PAN en Aguascalientes, dándole el lugar a la diputada Tere Jiménez.

El 12 de noviembre de 2021 renunció, no sin antes acusar que “la dirigencia del PAN permite que no haya democracia (...) y no ha hecho nada para evitar la corrupción que emana de sus gobiernos”.

Para marzo de este año, hizo lo propio el senador potosino Marco Antonio Gama, quien en 2021 buscó ser candidato del PAN al gobierno de su estado. Fue excluido del proceso interno, por lo que después de una reflexión, aglutinó a un grupo de panistas de su estado, y en marzo de este año, optaron por incorporarse a las filas de Movimiento Ciudadano.

La senadora Gloria Núñez Sánchez, de Nayarit, es la baja más reciente de la bancada panista en la Cámara Alta. El 28 de abril renunció a una militancia de seis años y está en proceso de incorporarse también al partido naranja, que dirige Dante Delgado a nivel nacional, y coordina Clemente Castañeda en el Senado.

El año pasado fue la candidata a la gubernatura de su estado, de la alianza Va por Nayarit, pero con todo y eso reclamó a Marko que ella y su grupo hayan sido excluidas de la toma de importantes decisiones.

Esas son las cuatro bajas, hasta el momento, pero Xóchitl Gálvez, Raúl Paz, Roberto Juan Moya y hasta el propio Damián Zepeda amagaron también con seguir los mismos pasos, lo cual podría materializarse en septiembre, con el arranque del siguiente periodo ordinario de sesiones. Lo que es una realidad es que vienen importantes procesos electorales y, con ellos, saldrán a flote los intereses e intenciones de varios panistas que, si no son bien administrados, terminarán provocando un boquete mayor en las filas del PAN, cuya cúpula da la impresión de que cuida más los intereses del PRI y del PRD que los de sus propios activos.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

