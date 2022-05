Brote de influenza aviar mata un millón de pollos

Los gobernadores de Durango, José Rosas, y de Coahuila, Miguel Riquelme, están alertas ante un grave brote de influenza aviar. Estiman que no es transmisible a humanos, pero ha matado a 90% de aves de ambas entidades. Surgió en una granja en Ramos Arizpe y se extendió a la región de La Laguna. Ante un millón de pollos muertos, aplican cuarentenas, sin éxito. El contagio amenaza a 37 millones de aves. El director del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasica), Javier Trujillo, no alertó a tiempo a granjeros de la región y fueron tomados por sorpresa. El subsecretario Hugo López-Gatell debió mandar a analizar a Atlanta ese virus y detectar si es transmisible a las personas. Conociendo al “doitor ahorrador”, seguramente no lo hizo.

CHIHUAHUA: El exgobernador César Duarte (PRI) prepara maletas para regresar a México. No viene a regresar el dinero que se aseguran robó. Será extraditado de Estados Unidos para juzgarlo en México por fraude y peculado. El fiscal Roberto Fierro, pese a las marrullerías de los abogados de Duarte, lo llevará a tribunales e impedirá que llegue y quede libre. Es la misma línea para el otro exgobernador, pero del PAN, Javier Corral.

BAJA CALIFORNIA: El fiscal Iván Carpio perdió archivos clave, luego que, hace unos días, colectivos feministas incendiaron las oficinas de su fiscalía. Por ello, detuvieron a 10 mujeres que en poco tiempo liberaron, pese a comprobarse que quemaron oficinas y computadoras de peritos que investigan asesinatos en la entidad. Que se manifiesten, exijan, luchen y resistan, es legal. Pero dañar pesquisas contra asesinos, incluido feminicidas, es un crimen. ¡Hay límites!

HIDALGO: Impecable campaña realiza por la gubernatura el aspirante de Morena, Julio Menchaca. En un mes, recorrió 41 municipios de la Sierra y Huasteca Hidalguense, Sierra Otomí Tepehua, Sierra Gorda, Valle del Mezquital, Región Tula-Tepeji, Valle de Tulancingo, Zona Metropolitana de Pachuca.

PUEBLA: El líder de Morena en el Congreso local, Sergio Salomón, puso en la congeladora a la diputada Nora Escamilla. La considera traidora luego que falsificó un certificado de COVID-19, para no acudir a votar por el cese del auditor Francisco Romero. Desde Casa Aguayo, Miguel Barbosa marcó como preferida a Amanda Gómez, extitular de la Función Pública. Amanda sobresale de 10 aspirantes. No se hagan bolas.

GUERRERO: El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González, así como los obispos de Chilpancingo, Jesús González; de Altamirano, Joel Ocampo, y Tlapa, Dagoberto Sosa, se manifestaron contra la despenalización del aborto. El Congreso, que preside Eunice Monzón del PVEM, retrasa la aprobación, que es un hecho, en la entidad que gobierna Evelyn Salgado. Sólo ahonda divisiones en la sociedad.

EDOMEX: Morena en el Congreso local, liderado por Maurilio Hernández, puso en su mira al exgobernador y actual senador Eruviel Ávila. Investigan el destino de mil millones de pesos para concluir la construcción de nueve hospitales. Estos siguen inconclusos desde hace nueve años. Un asunto con historia.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS

