El «talk show de Larva Bozzo» ya tiene reemplazo: Tere Marín

En vez de estar esperando a que a esa sujeta, me refiero a Larva Bozzo, se le antoje regresar ¡o no! mañana a su «talk show» (que abandonó por largarse a La Casa de los Sarnosos), Imagen Televisión debería rescindirle el contrato y buscar otra conductora que sí se comprometa a trabajar bien. Nadie ha pedido mi nunca humilde opinión, pero yo correría a aquella y en su lugar contrataría a Tere Marín que tiene experiencia conduciendo ese tipo de formatos, pues tuvo a su cargo *Casos de Familia* (Venevisión) «talk show» cuyas dos temporadas generaron buenos ratings (cosa que no ha logrado Que Pase Larva). ¡Adiós, Larva Bozzo! ¡Bienvenida, Tere Marín!

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Esta noche en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España se hará el preestreno de Sin ti no puedo, película española en la que actúa la actriz mexicana Maité Perroni.

¡QUÉ CAGADOTA!

Seguro en Ventaneando ya rodó la cabeza (entiéndase corrieron) de la persona que puso en el cintillo el nombre de Álvaro Cueva ¡cuando quien aparece en la foto es el señor Álvaro Dávila!, marido de Patricia Chapoy. ¡IMBÉCIL!

SE VA, SE VA ¡Y SE FUE!

Pese a que Flor Rubio se encargó ¡hasta el cansancio! de desmentir lo que aquí publiqué en marzo respecto a que Cynthia Rodríguez se iría de Venga la Alegría ¡la verdad me asiste! Sí, esta semana la exalumna de La Tarademia abandona el matutino de Azteca Uno para emprender un largo viaje con su pareja Carlos Rivera en el que anhela quedar embarazada. Ojalá Flor María Natividad Rubio Loya de Amador Martínez González tenga el señorío (lo dudo) de decir "Álex Kaffie tenía razón y contó la verdad".

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Este día MVS Radio (102.5 FM) estrena un noticiario nocturno, titulado Metrópoli, que va a estar a cargo del mancebo periodista Juan Manuel Jiménez. Metrópoli se transmitirá de L a V de 9 a 10 de la noche.

AVISO PARROQUIAL

Debido a la gran afluencia de visitantes el Museo Nacional de Arte (MUNAL) extiende hasta el 31 de julio la exposición La diosa de la casa de Rembrandt. ¡No deje de ir!

SUENA FUERTE SU NOMBRE

Me entero que Mauricio Mancera está en conversaciones para ser el nuevo conductor de Sale el Sol* El exconductor de los programas Venga la Alegría (Televisión Azteca) y Hoy (Televisa) podría unirse al matutino de Imagen Televisión. Por cierto, Rossana Nájera también hizo casting para ser conductora de Sale el Sol. En su raquítica carrera está el haber colaborado en Hoy hasta el día que a Galilea Montijo dejó de caerle bien y de ahí la sacó.

SERÉ BREVE

Insisto, no tiene nada de neta ¡y de divina MENOS!

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. #ElHeraldo5AñosYContando