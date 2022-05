Súper AMLO

Ni más ni menos. A 4 años del período presidencial 2018-2024 e independientemente de que su gobierno esté reprobado, Andrés Manuel López Obrador sigue dando cátedra discursiva y exponiendo el fenómeno social que representa.

Esto no es ninguna sorpresa, si no fuera porque a estas alturas de su gobierno la percepción negativa de el ex Presidente Peña Nieto ya no tenía retorno, como tampoco Felipe Calderón. Pero a pesar de esto Claudio X. González, quien se ha convertido en el neo-ideólogo del PRI, PAN y PRD, insiste en la misma lógica y aproximación al problema. Apostar por los negocios y la casa gris del hijo del Presidente y la ineptitud de sus funcionarios. Sin embargo, continúan sin dimensionar que ese no solamente es un camino fallido, sino que el problema discursivo está en otro lado.

Me explico, la inhumana masacre de niños inocentes hace unos días en Uvalde, Tex., obligó a que López Obrador emitiera un posicionamiento sobre este lamentable hecho. Irónicamente, el mismo día se llevó a cabo en Celaya, Gto., otro hecho de una naturaleza igualmente deleznable, en el que un comando del crimen organizado ingresó a un hotel asesinando a 11 personas, además de incendiar el lugar, pero a diferencia del primero, éste no le mereció ningún comentario, por el contrario reafirmó su discurso de abrazos y no balazos.

Por si fuera poco, el Presidente pretende fortalecer su discurso presentando cifras que se contradicen con las que su mismo gobierno reporta públicamente en el Informe de Seguridad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de aproximar a los criminales desde el punto de vista de qué hay que cuidar sus Derechos Humanos.

Para él, es clara la lógica en la que no quiere que se centre el país en una narrativa del crimen, además utiliza su gran personalidad para contener de diversas maneras y con una eficacia sorprendente el que se aborde con seriedad y profundidad el tema.

Curiosamente, es en donde más insisten especialmente las huestes de Calderón, intentando aplicar con Andrés Manuel la que a él le aplicaron. Sin embargo López Obrador ha encontrado una fortaleza en la polarización radical entre una parte de la sociedad que apuesta por su modelo y observa positivamente el bondadoso trato que tiene para con los criminales, tal vez se deba a la cotidianeidad con la que conviven con estos personajes, o porque simplemente no aceptan que quienes ya tuvieron oportunidad de gobernar a este país utilicen esa bandera o causa como argumento para criticar al actual gobierno.

Inmersos en esa lógica, es evidente que la realidad se impone y los rebasa, ya que la seguridad es un enorme pendiente, profundizado por el actual gobierno, ya que ni el ejército ha podido siquiera semi-administrarlo y los vecinos del norte comienzan a impacientarse, por el riesgo que esto les representa.

Lo más grave de esta situación, es que en su obsesión con la 4T y el manejo del poder para el beneficio de sus elites, en realidad la oposición le ha venido haciendo el juego a Andrés Manuel de una manera inmejorable, permitiéndole colocar tantos temas como se le ocurren con el objetivo de convertir todo en política electoral, y así dejar de lado los verdaderos análisis, diagnósticos, estándares, políticas públicas y sus ejecutores. Es decir, estamos en discusiones a un nivel de kindergarten.

Ahora, cuando se acerca más el tiempo, como de costumbre escucharemos acusaciones justificadas e injustificadas sobre políticos y personajes de la vida pública como pretexto de las elecciones, y los temas de fondo nuevamente estarán en un segundo plano.

Es penoso que pasa el tiempo y se nieguen a ver más allá de sus propias aspiraciones e intereses. Pero particularmente que se nieguen a ser empáticos, sensibilizarse y unirse verdaderamente con la sociedad, para construir a partir de lo que tenemos el país que merecemos.

Mientras tanto...... abrazos no balazos.

Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

ANALISTA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA

@MARTHAGTZ

MAAZ