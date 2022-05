Los candidatos de AMLO para la sucesión

La semana anterior, el presidente López Obrador volvió a hacer mención del tema de la sucesión. Comentó que para definir al candidato de su partido no se recurrirá al dedazo, ya que esta práctica ha quedado en el pasado, por lo que serán los ciudadanos quienes elegirán al candidato. De momento, los tres mejores perfilados son la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; el canciller, Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

El Presidente busca que su proyecto continúe vigente y cualquiera de los tres posibles candidatos le puede garantizar la victoria. Todos tienen virtudes y han mostrado resultados durante el desempeño de su cargo. De Adán Augusto ha señalado que le aligera la carga, ya que es el enlace principal con los otros poderes y además es su paisano. La jefa de Gobierno de la capital ha tenido resultados espectaculares en materia de seguridad. Por su parte, el Canciller es el que más experiencia política tiene, y desde su puesto ha impulsado la presencia e influencia de México en América Latina. Sin importar la encuesta, la jefa de Gobierno de la CDMX y el Canciller aparecen al frente, mientras que López Hernández les sigue.

Lo que quedó claro es que el método a utilizar serán las encuestas. A los estudios demoscópicos que se realicen se les pueden agregar otros nombres, ya que el mandatario señaló que en el movimiento hay un gran relevo generacional. Esto puede ampliar la baraja de candidatos y traer alguna sorpresa. Otros nombres que han sido mencionados por el Presidente en distintas ocasiones son Tatiana Clouthier, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Rocío Nahle, y recientemente agregó a Zoé Robledo. Y como él mismo señaló, apoyará a quién gane la encuesta, aunque no hará campaña a su favor.

Por su parte, la oposición luce desinflada. Será difícil que se logren poner de acuerdo, dado que todos los partidos querrán que uno de los suyos sea el abanderado. Algunos ya levantaron la mano, como el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aunque cada semana pierde fuerza, tras ser exhibido en audios por la gobernadora de Campeche. En el PAN, el dirigente Marko Cortés, mencionó a varios candidatos, entre los que se destacan Mauricio Kuri, Lilly Téllez, Santiago Creel y Ricardo Anaya, pero ninguno figura en las encuestas. El PRD no tiene candidato y está más preocupado por no desaparecer. La alianza suspira por integrar a Movimiento Ciudadano a la coalición, con Luis Donaldo Colosio Riojas al frente, aunque de momento no tiene ningún logro.

Aún faltan dos años para la elección, pero la oposición no cuenta con cuadros competitivos por lo que todo apunta a una victoria de Morena en 2024 y a la continuidad del lopezobradorismo.

