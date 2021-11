QueMeAnotenEnLaLista

Hace unos días, Claudio X. González publicó un tuit en el que pedía tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. No sabemos a cuántos se va a incluir, ni bajo qué criterio, sólo podemos especular sobre quiénes podrán integrarla.

¿Será acaso 53 por ciento de los ciudadanos que votaron por López Obrador en 2018?, ¿será 62 por ciento de la población que aprueba su trabajo como Presidente?, ¿o únicamente aquellos que trabajan en el gobierno o hayan manifestado alguna expresión de apoyo? No quisiera pensar que también se dirige a los empleados de su conglomerado de empresas. Además, ¿para qué sería necesario hacer una lista de personas que alentaron un gobierno? No se entiende, a menos que busquen hacer una limpia o ajuste de cuentas si es que llegan al poder, por lo que valdría la pena preguntar, ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar?

Se entiende que muchos no estén de acuerdo con las medidas que toma el Presidente y que haya críticas a su labor, pero tomar nota de las personas a favor de un gobierno, rompe las normas de convivencia política y amenaza la democracia. Su publicación busca amedrentar a los que no piensen como él, señalando “o están conmigo o estarán en mi lista”. Así, sin matices.

Se entiende la molestia del empresario, porque las políticas públicas implementadas por el Presidente han dejado de beneficiar únicamente a la clase empresarial para ver por el bienestar de los trabajadores. Era algo que México necesitaba. Hasta 2020, nos encontrábamos en el último lugar de los salarios mínimos de la OCDE. Tal vez para la clase política que decidió por millones de mexicanos durante décadas sea difícil imaginar lo que es vivir con un salario mínimo. Incluso, han defendido que muy pocos mexicanos lo ganen.

Sin embargo, datos del Inegi, nos muestran que, hasta el primer semestre de 2021, 17 millones reciben un salario mínimo, es decir, menos de cuatro mil pesos al mes, mientras que solo un millón gana más de 18 mil. La brecha sigue amplia.

La publicación del empresario lo hace lucir desesperado, porque pese que logró unir a los partidos de oposición bajo una misma alianza, no logró lo que esperaban, ya que se quedó lejos de quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados. Además, la alianza no ganó ningún gobierno estatal y actualmente luce frágil, ya que a diferencia de otras opciones políticas, no hay figuras con trayectoria que pudieran ser atractivas para el electorado. Eso confirma que en 2024, quien encabece la candidatura de Morena, ya sea Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, o Ricardo Monreal, será próxima presidenta o presidente.

Desde la llegada del Presidente en 2018, se anunció un aumento de 16 por ciento en el salario mínimo para 2019, que no se ha detenido hasta ahora. En 2020, el aumento fue de 20 por ciento, y ahora se propone 15 por ciento para 2022.

POR ARTURO ÁVILA ANAYA

