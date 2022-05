Ebrard en Hidalgo

Muy activo estuvo este fin de semana el canciller Marcelo Ebrard quien, entre otras cosas, asistió a un encuentro con Julio Menchaca, candidato de Morena al gobierno de Hidalgo. Lo reconoció como un compañero de batallas y causas, y le hizo saber: “Son tiempos de definición, aquí estamos”.

A ganar elecciones

Luego de que concluyó el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, nos dicen que los legisladores de Morena fueron instruidos por Mario Delgado para que trabajen arduamente en las seis entidades que tendrán elecciones en junio próximo. También los llamó a cerrar filas al interior del partido, porque les dijo son tiempos de definiciones.

Buena relación

Aunque no subió al templete, el nuevo secretario general del sindicato petrolero, Ricardo Aldana, salió bien librado de la refinería Dos Bocas, en la celebración del Día del Trabajo; incluso nos aseguran que a pesar de los pesares hay una relación institucional con el gobierno de la 4T.

Postura de la IP

Un día antes de que el gobierno federal presente su plan para amortiguar la inflación, las cúpulas empresariales no saben de qué se va a tratar. Nos cuenta José Abugaber, presidente de Concamin, que tampoco tiene relevancia salir a medios y quejarse de que no se incluya a las confederaciones, pues asegura que no ganarían nada con la confrontación.

Con más potencial

El Infonavit, a cargo de Carlos Martínez, estrenó este 2022 su programa de Crediterreno, el cual tiene una meta de entregar dos mil terrenos para este año; sin embargo, a menos de un mes de ponerse en marcha, ya estima que la demanda va a sobrepasar la oferta que existe actualmente en el mercado.

