Bours se burla del mercado

Crece la indignación entre inversionistas y participantes del mercado bursátil por la burla de la que están siendo sujetos por parte de la familia Robinson Bours y en particular el presidente del consejo de Administración, Francisco Robinson Bours, quienes controlan la mayoría de las acciones de la empresa Bachoco. ¿La razón? La familia quiere recomprar 27 por ciento de las acciones que flotan en el mercado, lo cual no tendría nada de malo si no fuera porque quiere pagar un precio significativamente menor a la cotización objetivo de los títulos accionarios.

La desfachatada oferta para retirar las acciones de la BMV ya originó una carta por parte de inversionistas mexicanos y extranjeros que poseen estos títulos. La misiva, enviada a los miembros del consejo de Administración de la empresa que vende pollo y huevo, es queja directa por el precio que se les quiere pagar y por la forma en la que se pretende retirar a la firma del mercado, alejándola de toda buena práctica bursátil, ya que Robinson Bours pretendería desenlistar a la emisora y extraerla de la transparencia que otorga el mercado, así como alejarla de la supervisión de la autoridad, notoriamente de la CNBV, que preside Jesús de la Fuente.

El daño a los inversionistas que tienen dinero invertido en Bachoco no sería menor, y debe tomarse en cuenta que hay ahorros de miles de trabajadores en esa emisora a través de afores como Coppel, Sura o Pensionissste. Hace unos días, la agencia Bloomberg estimó que el precio al que Robinson Bours quiere comprar cada acción sería alrededor de 20 por ciento menor al precio objetivo promedio del mercado. La agencia también dijo que fondos como Tweedy, Browne Co., VN Capital Management y Sprott Asset Mgmt. están indignados con la oferta de compra. El episodio de la familia Robinson Bours está siendo aderezado, además, por la pretensión persistente en otra de sus empresas, Megacable, para subir ya los precios de la suscripción a su servicio, lo cual refleja que las estimaciones de crecimiento de esa unidad de negocio no serán tan sólidas como se pensaba originalmente.

AMEXCAP

Raúl Gallegos es el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap) para el período 2022-2024. La industria atraviesa un mejor momento, tomando tracción nuevamente después de los años de pandemia. Las inversiones acumuladas en las últimas dos décadas alcanzan los 64 mil millones de dólares, y los administradores profesionales han demostrado agregar mucho valor a las empresas que se van capitalizando.

BANAMEX

El banco que dirige Manuel Romo alcanzó una utilidad trimestral de cuatro mil 771 millones de pesos, lo que fue 40 por ciento mayor a la de 2021. Ese renglón es muy relevante para el posible comprador del banco.

POR CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

PAL