Y aquí no lo quisieron

Resulta que a quien aquí no quisieron nombrar como gobernador del Banco de México, el Banco Mundial lo designó como director global de Gobierno. Se trata del ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que ahora emprende está nueva etapa de su carrera. Además, otro mexicano, Luis Felipe López Calva, fue nombrado director global de Pobreza y Equidad. ¡Hay talento!

Rescala se descarta

Se bajó el líder del PRI en el Congreso mexiquense, Elías Rescala, de la carrera por la candidatura de su partido al gobierno del Estado de México, en 2023. En un mensaje a medios, reiteró su lealtad al gobernador Alfredo del Mazo y confirmó que se mantendrá como diputado hasta 2024. El tricolor, dijo, sabrá elegir a la mejor persona y “nos sumaremos”.

Papá, al rescate

Un secreto a voces es que el abogado Arturo Alcalde gestiona para evitar una huelga en Telmex, a partir del 7 de junio. A raíz de que no hay acuerdos en el sindicato que dirige Francisco Hernández Juárez y la empresa a cargo de Héctor Slim, el litigante busca entrar al quite, porque su hija Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, no logra conciliar a las partes.

PRI, por reducir diputados

Aun con variantes, la propuesta de reforma electoral que presentó el líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, coincide en algunos puntos con la del Ejecutivo. Por ejemplo, en reducir de 500 a 300 diputados y desparecer Oples y tribunales locales. Las diferencias son: crear una vicepresidencia, instaurar la segunda vuelta electoral y fortalecer al INE.

Discordia, por Graco

Gran disgusto hay entre la oposición por la inclusión del ex gobernador de Morelos, Graco Ramírez, en un evento del Frente Cívico Nacional, hace unos días. Al evento, encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza, se apersonó el ex mandatario, que es indagado por corrupción. El caso es que, dicen, por ese tipo de personajes Morena les gana elecciones.

