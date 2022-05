Fracasó la inclusión financiera con AMLO

Pésimas noticias. La inclusión financiera ha fracasado en lo que va del sexenio actual. Así lo revelaron ayer las cifras dadas a conocer por la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, y por el INEGI, que encabeza Graciela Márquez. Los datos son claros: mientras en 2018, 68.3 por ciento de la población adulta mexicana contaba con al menos un producto financiero a su nombre; en 2021 esta proporción disminuyó a 67.8 por ciento.

Son décimas de punto porcentual que en el fondo implican cientos de miles o millones de mexicanos que no tienen acceso a una cuenta de Afore, a una cuenta de ahorros bancaria, a una tarjeta de crédito o algún otro tipo de crédito. Y hay un agravante adicional: en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021 ya se tomaron en cuenta los ahorros y créditos contratados por internet y por aplicación celular. ¿Qué significa esto? Que ni siquiera considerando estos nuevos canales, que son masivos, se logró detener la tendencia de disminución de productos financieros dispersos entre la gente. Fatal.

¿Qué salió mal?; ¿los bancos aglutinados en la ABM que comanda Daniel Becker no hacen un trabajo de captación masivo o no tienen dinero para dar créditos? Todo lo contrario. Los bancos disponen de 1.5 billones de pesos para prestar, y tienen maquinarias potentes para captar nuevos clientes. Si de algo no se puede acusar a los bancos es de estar cerrando la llave del crédito.

La respuesta más certera al problema está en el exceso de regulación; las magras políticas públicas para formalizar la economía informal que opera con efectivo; y la tardanza excesiva en adopción de alternativas financieras para transacciones básicas, como el transporte público. La encuesta revela que sólo 56.7 millones de mexicanos tiene un producto financiero y que, mientras los hombres han adoptado más estos productos, las mujeres han visto disminuida su actividad financiera formal. En México ni siquiera la mitad de la población posee una cuenta de ahorro formal, y la tenencia de un crédito formal no alcanza ni a la tercera parte de los ciudadanos. Fatal. Así que sí, hasta el momento la inclusión financiera es un verdadero fracaso.

TATIANA

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, hablará hoy en la 52 Conferencia de Washington sobre América, en un panel sobre cómo construir la agenda de comercio regional. Compartirá micrófono con la Ministra de Comercio de Colombia, María Ximena Lombana; y con Jayme White, Sub-representante Comercial de EUA. Davis Malpass, del Banco Mundial, hablará de la urgente necesidad de alcanzar la recuperación económica en América.

JABIL

La empresa de manufactura que en México encabeza Eduardo Arquieta está contratando dos mil 500 personas para su operación en Guadalajara.

