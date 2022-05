La fraudulenta Intec

Fui víctima de los fraudes recurrentes de Inntec (o “Intec Medios de Pago S.A. de C.V.”), una empresa que ha sido señalada en Guadalajara por varios fraudes, por haber sido inhabilitada por el gobierno de Zapopan para proveer servicios durante tres años, y por que el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Raquel Buenrostro, le retiró una autorización para vender vales de despensa (El Economista, 14 de diciembre de 2021). La empresa es dirigida por Héctor Anaya.

El modus operandi en mi caso fue magistralmente ejecutado: la compañía me bloqueó una tarjeta de débito con un pequeño saldo con el que pretendía pagar algunos gastos menores. Comprobé el rechazo por varias vías: en tres comercios me la rechazaron, y luego, en la página web de Intec, aparecía una leyenda que me obligaba forzosamente a bajar una aplicación y revelar un caudal de datos personales, incluyendo el número del IMSS, cosa que no hice. ¿Para qué quiere una empresa de medios de pago mi número del IMSS? Luego de varios intentos y de que la propia Intec reveló que habían bloqueado varias tarjetas, mágicamente “alguien” realizó un cargo en Liverpool.com con un monto sumamente apegado a mi saldo, dejándome un minúsculo residuo de 32 pesos.

Intec se encuentra constantemente en polémicas por su inserción en las licitaciones por vales de despensa. A pesar de las inhabilitaciones, aparece repentinamente en procesos y concursos. Reportes periodísticos documentaron desde 2017 que hubo fraudes previos con otras empresas (entre ellas Toka Internacional) de parte de los fundadores, y que nunca tuvieron garantías para operar como proveedora de vales de despensa. Innumerables reportes hablan de clonación masiva de tarjetas para extraer dinero de los vales de despensa. Esta acción, operada desde adentro y denunciada desde aquel entonces, suena muy similar al proceso que me ocurrió a mí.

SORDO MADALENO

La expansión del icónico centro comercial Antara, propiedad del Grupo Sordo Madaleno, en la zona de Polanco de la Ciudad de México, avanza ahora sí a un ritmo sumamente veloz. La empresa automotriz General Motors —dueña original de los terrenos donde solía tener una fábrica décadas atrás—, logró un provechoso acuerdo para las partes y relocalizará sus oficinas a unas cuadras de la zona, mientras el grupo desarrollador ya terminó de cavar para la construcción del estacionamiento. Quienes han visto el proyecto comentan que este verano las primeras estructuras sobre el nivel calle serán visibles. El inmueble contará con un hotel de lujo, muy probablemente de la cadena Rosewood. El Grupo Sordo Madaleno emitió una Fibra en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), de María Ariza, hace poco más de un año, recabando más de seis mil 700 millones de pesos. Grupo Soma es presidido por Javier Sordo Madaleno.

POR CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

CAR