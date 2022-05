La dictadura de los ausentes

Una buena cantidad de empresas está sufriendo porque muchos de sus empleados se niegan a regresar a la oficina. A pesar de la vacunación y de que no existe una oleada activa de COVID-19 en este momento, quienes no desean volver continúan imponiendo su voluntad a los demás. Yo tuve una comida hace pocos días con el director general de una empresa europea en México, quien me dijo que nuestro encuentro era prácticamente uno de los primeros que sostenía de manera presencial, ya que en su empresa continúan trabajando mayoritariamente desde casa.

Los ausentes han logrado imponer su agenda a los presentes. Algunas empresas temen perder empleados que amenazan con renunciar tan pronto les obliguen a regresar a la oficina. Infortunadamente, no ha surgido el liderazgo suficiente en el sistema empresarial mexicano para el abordaje adecuado de esta nueva realidad postpandemia.

Una encuesta reciente de Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research, aplicada en Estados Unidos en la segunda mitad de abril, reveló que 23 por ciento de los empleados que han regresado a la oficina opina que las cosas para ellos han empeorado a partir de que regresaron. Eso piensan.

En medio de este nuevo discurso que migró sigilosamente para versar ahora sobre la calidad de vida —sustituyendo mágicamente al debate sobre los riesgos de la pandemia—, aparecen agendas para seguir acentuándolo. La firma de telecomunicaciones Alestra, por ejemplo, difundió la semana pasada una comunicación en la que empuja el término “regreso a las oficinas digitales”, en la que habla de la “colaboración híbrida entre las personas que se encuentran de manera presencial y remota”.

TE PUEDE INTERESAR: Espejismo por la caída en autos

Las empresas de tecnología le están comiendo el mandado a los líderes empresariales que sufren porque sus empleados no desean regresar a la oficina. Pero a ellas les conviene. La compañía Zoho, por ejemplo, se aventó la puntada de difundir un boletín afirmando que “más del 90% de los empleados prefiere modelos remotos de trabajo, revela estudio de Zoho en América Latina”. Si esto fuese cierto, habría que cerrar casi todos los corporativos del país.

Los ausentes ganan el discurso por la ausencia de los presentes, que tienen miedo a instruir a todos los empleados a regresar. De manera que es el liderazgo tibio, y no el modelo híbrido, lo que realmente está dañando a muchas empresas en el país. Es uno de los signos ominosos más visibles de muchas empresas en México.

ADIÓS, SECRETO FINANCIERO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría votar hoy un criterio a propuesta de la Ministra Margarita Ríos Farjat para que, sin mediar orden judicial, la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria puedan acceder directamente a todos los datos bancarios de cualquier persona. Uff.

POR CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

SIGUE LEYENDO

Habría sello “Pacic” en productos: ANTAD

Toyota lanza inteligencia artificial

CAR