El único día de mayo que para ser festivo no necesita una ley

Por supuesto, el día que no es inhábil, pero que no necesita estar plasmado en la Ley Federal del Trabajo es el 10 de mayo. ¿Quiénes pueden convocar a un día festivo, sin necesitar una ley? Pues claro, nuestras madres. México es un país que requiere a sus madres, pero que no respeta a sus mujeres, pues cuando ofendes lo haces bajo su nombre. Que paradoja.

Este día emblemático trasciende más allá de ideología, nacionalidad y religión. Por más pensamientos progresistas que se tenga alrededor de la mujer, este día en México es especial, por lo sagrado que está vinculado a la Virgen de Guadalupe.

El día de las madres, es un acontecimiento del que muy pocas personas, pueden estar ajenos; ya sea por el tráfico incontrolable, el precio de las flores y los regalos. Todas las ventas nocturnas preceden al día más importante de mayo.

Es un día excepcional, donde miles de empresas, otorgan el día a las madres y dejan en muchos casos salir temprano a su personal, no importando si son oficinas públicas o empresas privadas, no hay nada más democrático que el día de las madres.

Muchas de ellas ahora son trabajadoras, y muchas más han sido despedidas de oficinas privadas y públicas ya sea por la pandemia o por los recortes de austeridad que se han planteado; así que el día no será relevante, porque para vivir hay que tener y para poseer se requiere de un trabajo remunerado.

Nada que represente más a una madre que su labor dentro y fuera de casa, donde las vacaciones no existen frente a niños y niñas pequeños, adolescentes, adultos, discapacitados, enfermos. Entonces, debiera ser el gran día de proyección de trabajos, donde el festejo debiera incluir una posibilidad de promover las vacantes y la contratación este día.

Muchos temas reclamas a las madres entre otros la promoción de estos últimos años sobre la lactancia extendida, el parto y puerperio saludables, todos caben dentro de la Ley Federal del Trabajo para madres trabajadoras en empleos formales, aquí la norma choca con la realidad ingrata porque no sirve de nada un lactario cuando tienes a tu bebe a una hora de distancia. Cuando no todas pueden comprarse el kit térmico sacaleche, o cuando viajas en transporte público después de pasar por el bebé al Cendi. Ese privilegio existe solo en determinados niveles que gozan de esta posibilidad con choferes o como ahora parece ser una exhibición de orgullo con cunas dentro de las oficinas de las altas funcionarias públicas y privadas; nada de eso coincide con la verdad de una mesera, repartidora, servidora pública de menor nivel, empleada sin jefatura, para ellas el parto, puerperio y lactancia, se tienen que ceñir a las normas de la ley y no de la naturaleza, por eso serán días comunes y el correr al festival de madres, requiere de permisos que algunas ocasiones no se otorgan.

Si vamos a promover un derecho como el de tener lactarios, o una mejor gestión de los días postparto, que se explique el como, no empezar por realizar esas acciones desde la inequidad cotidiana de unas mujeres, frente a otras. El derecho es para todas de lo contrario es mera ironías, donde la posibilidad de salir una hora antes sólo representa el poder evadir la hora pico no la posibilidad de amamantar con exclusividad. En el que un lactario hermoso se exhiba como un trofeo para una empresa u oficina pública que nadie utilice.

Se han aperturado varios lactarios en las oficinas, seguidas siempre de una foto, si, los lactarios y funcionarias exhiben con orgullo las medidas de sanidad que se poseen dentro del mismo. Pero si revisamos los records de quien los utiliza, podemos asegurar que no muchas mujeres o más bien no está permitido su uso para todas las mujeres de la oficina. La realidad supera lo que señala la ley y nuestras sociedades, insistir en que la lactancia se prolongue, hasta por seis meses como mínimo es no reconocer nuestra realidad como madres trabajadoras en una Ciudad imposible.

Por supuesto, que las mujeres saben que es el mejor alimento, pero de pronto, si por tu empleo en el que siempre hay estrés te deja sin leche ¿Qué haces te sientes culpable, dejas el empleo? Dejemos a cada mujer vivir la maternidad lo mejor que se pueda. Hagamos de lado tantas recomendaciones y la unica forma de promover la lactancia sería tener una voluntad que conjunte a empleadores y políticas de gobierno que permitan un mayor número de días con el bebé, más allá de los tres meses que aproximadamente se conceden. Entendamos que la biología no está regida por ninguna Ley humana, ésta simplemente existe.

Se ha romantizado el parto, postparto y la lactancia, y el progreso de la mujer, para algunas mujeres puede no ser molesto, pero en general lo es. No será nunca más, lo mismo arreglarte y salir a la oficina, que arreglar a alguien más, pasarlo a dejar, estar segura de que esta saludable y rezar porque no te hablen del Cendi, porque el bebé parece que tiene algo, entonces pasarás de ser la mejor trabajadora a la que siempre pide permisos.

No es fácil, y de eso no se habla, ni se comenta nada, las madres siempre deben estar felices, a pesar de que la depresión postparto aumenta todos los días, porque esta sociedad quiere a mujeres perfectas que amamanten seis meses con leche materna en exclusiva, porque de lo contrario le impedirás una vida de salud a tu hijo o hija. Mujeres delgadas al mes de haber parido. Mujeres concentradas en el trabajo y su vida personal.

Queremos todas las mujeres trabajadoras tengan la posibilidad de poderse acomodar estos primeros meses al trabajo. Lo que implica el acoplamiento al nuevo estilo de vida. ¿difícil? Seguro, imposible no.

Mamás hay de muchos tipos, con diferentes personalidades y la mayoría muy trabajadoras (porque no hay que engañarnos, también hay de las otras). A todas ellas el cariño y mi respeto.

No es un día festivo, establecido en la Ley Federal del Trabajo, pero segura estoy que ya sabes que mañana habremos de festejar.

Muchas felicidades a mi madre una gran formadora de mujeres

POR SARA MORGAN

CONSULTORA LABORAL

@MORGANSAREL

