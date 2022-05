EL BUENO

El ex baterista de The Beatles, Ringo Starr, recibió un doctorado honorífico por parte de Berklee College of Music, la prestigiosa escuela de música de Boston. Dijo que nunca fue a la universidad, pero tiene experiencia haciendo música.

EL MALO

Ricardo Crespo, ex integrante del grupo Garibaldi, fue sentenciado a 19 años por abusar sexualmente de su hija, desde que ella tenía 5 años y hasta los 14. El caso salió a la luz en 2021, cuando el cantante fue detenido e ingresado al reclusorio Sur.

EL FEO

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, ofreció, a través de un video en redes, una consulta popular para ofrecer a las mujeres programas para hacer “liposucciones a cargo del erario” y hacer “lo que diga la raza”.

