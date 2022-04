Sigue mi confianza en Gertz

El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su confianza en Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, a quien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le puso un alto al liberar a Alejandra Cuevas, presa desde octubre de 2020 por el supuesto homicidio doloso de su hermano, Federico Gertz.

En este contexto, la SCJN otorgó un amparo liso y llano a Laura Morán y Alejandra Cuevas, al determinar que la orden de aprehensión y el auto de formal prisión dictados son inconstitucionales, ya que la autoridad no acreditó los requisitos previstos en nuestra carta magna para ello.

El fallo de la SCJN no es menor, ya que el pleno procedió a analizar el fondo del asunto, a fin de determinar si la orden de aprehensión y el auto de formal prisión dictados en contra de las quejosas son constitucionales, en particular, si se encontraba acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad en el delito de homicidio del hermano del fiscal general.

Como era claro, evidente y lógico después de una batalla de los hijos de Alejandra Cuevas en los tribunales y ante sus denuncias públicas de cara a la sociedad, la SCJN resolvió la inconstitucionalidad. Sumémosle a todo esto los audios infames del fiscal general, en los que presumía su poder sobre algunos ministros.

En el caso de Laura Morán, el máximo tribunal del país determinó que la quejosa procuró, de acuerdo con sus posibilidades, la atención y cuidados a su pareja, pues confió su salud a personal técnicamente preparado para ello, por lo que no se demostró que hubiera incurrido en un delito bajo la modalidad de “comisión por omisión”.

Por lo que hace a Alejandra Cuevas, hija de Laura, la SCJN concluyó que fue incorrecto atribuirle el fallecimiento del señor Federico Gertz bajo la figura de “garante accesoria”. La razón es muy sencilla: se trata de una figura inexistente en la ley.

Esto significa que la señora Alejandra Cuevas estuvo 528 días privada ilegalmente de su libertad, gracias a que Alejandro Gertz y algunas autoridades locales la denunciaron y condenaron en base a un delito que no existe en nuestra legislación.

El fiscal como experto en la materia debería de saber de la tipicidad en el derecho penal, por ello resulta sorprendente y hasta ofensivo, que el presidente de la República le siga teniendo confianza a un fiscal que fabrica delitos y que en lugar de cumplir con su trabajo se dedica a atender venganzas personales.

El presidente debería poner atención al tema y tomarlo con la seriedad que amerita el caso, ya que, al pueblo bueno, sabio, es al que más le afecta un sistema de procuración e impartición de justicia podrido, en donde todo se mueve por intereses.

No hay que hacernos bolas diría el clásico, la resolución final del caso es un logro de los hijos de Alejandra Cuevas, quienes defendieron desde el minuto uno a su madre con total valentía y determinación.

528 días en donde cada minuto debió ser una eternidad, sabedores de que su madre estaba encarcelada por un delito que no cometió y, peor aún, por un delito que no existe en nuestra legislación vigente.

Sería bueno que el presidente no diera su confianza como cheque en blanco, que entendiera que no todo es política. Será que a la mejor prefiere a un fiscal amigo y no un fiscal enemigo.

