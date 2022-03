En los últimos días hemos sido testigos de “ataques”, según los señalados, se trata de una guerra sucia, incluso se ha llegado a hablar por parte del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de “extorsión mediática criminal”.

No se confundan, los que se dicen objeto de ataques e intrigas, lo único que están es denostado a la institución que representan, están dañando ante la mirada irremisible de todos, como se degradan las instituciones que dicen representar, y recordando al clásico: “al diablo con las instituciones”.

Gertz, acusó que existe una campaña mediática en su contra con el objeto de desacreditar diversos procesos en curso. No se confundan, si bien es cierto la grabación filtrada es ilegal, también lo es su contenido, o cuando menos inmoral. Se pone en entredicho la autonomía del fiscal y de la propia institución que dice representar, dejando en evidencia un aparente conflicto de intereses.

Por si esto no fuera poco, queda muy mal parada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y algunos de sus miembros, a quien Gertz en su conversación telefónica los trata como si fueran sus empleados. Ilegal que exista un proyecto de resolución que todavía no se ha discutido entre los ministros en manos del fiscal, que por cierto no fue de su agrado.

No tiene nada que hacer el fiscal cabildeando y operando ante el Poder Judicial de la Federación en el caso de su excuñada, Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán Servín, hoy sujetas a proceso.

Se pretende desviar la atención como siempre, argumentando que hay una coincidencia entre la revelación de los audios y el proceso contra abogados, a los que se les acusa de extorsionar a presuntos corruptos de gobiernos anteriores. Suponiendo sin conceder, que así fuera, en nada cambia la inmoralidad y poco ético de lo tratado en las conversaciones filtradas.

El fiscal acepta que tiene el proyecto de sentencia de la Suprema Corte relacionado con la muerte de su hermano, pero no acepta que lo extorsionen. Ahora resulta que los conejos les disparan a las escopetas, o lo que es lo mismo, el ofendido e indignado ahora es él.

La víctima no es el fiscal, las victimas en todo caso son esas mujeres adultas mayores, de 94 y 68 años, a las que se les está procesando por un asesinato que aparentemente no cometieron. La sentencia de la Corte deberá ser clara, imparcial y contundente.

El fiscal también deberá probar de quien proviene esta “extorsión mediática criminal”, ya que se está poniendo de moda que cuando algún funcionario es sorprendido en malos pasos, se desvié la atención volteando a otro lado y se diga víctima. Y si no pregúntenle a Manuel Bartlett.

Sería bueno, en beneficio de limpiar una institución como es la fiscalía general de la República, que Gertz Manero explicara la información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), consistente en los movimientos millonarios del propio Gertz, usando las cuentas de la Universidad de las Américas cuando era rector.

Tendrá mucho que explicar el fiscal de ser llamado a comparecer ante el Senado de la República. Por su parte, la ciudadanía deberá seguir pidiendo el fortalecimiento de sus instituciones, ya que será la única forma en que tengamos una sociedad cada día más justa, un país de derechos y un México mejor.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

EDUARDOMACG@ICLOUD.COM

@EDUARDO84888581

