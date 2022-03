Ignorancia o estupidez

Muchos de los legisladores son ignorantes o estúpidos, es decir, son insensatos, o lo que es lo mismo, tienen una estrechez de miras que sorprende a propios y extraños, en donde sólo tienen en cuenta un punto de vista: el suyo.

En días pasados, la Cámara de diputados aprobó la llamada ley de crédito de nómina, la cual prevé el concepto de “cobranza delegada”, por medio de esta los empleados pueden facultar a sus patrones al pago de los créditos de nómina que están ligados a sus salarios.

Los legisladores parecieran por este, y otros casos, que no saben que en México existe un documento llamado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contiene principios indispensables para hacer operante el ejercicio del poder. En concreto en este caso se encuentra el artículo 123 de la Carta Magna, que establece con toda precisión que el salario está exceptuado de embargo, compensación o cualquier descuento.

Incluso, cuando la Ley Federal del Trabajo habla de descuentos al salario en el artículo 110, establece que están prohibidos. Meterse con el salario resulta una insensatez, una estupidez, en donde además de resultar inconstitucional, se beneficiaría a sociedades de objeto múltiple y se perjudicaría a los trabajadores, una clase de por si ya golpeada por la situación económica del país.

No pueden ser embargados los salarios de los trabajadores, no se puede facultar al patrón para que retenga parte de su salario y primero le pague al acreedor y luego se deposite su salario.

Esta propuesta regresará al Senado que es la cámara de origen, ya que la Cámara de Diputados hizo ajustes a la misma, además como el presidente de la República ya expresó que la iniciativa atenta contra el principal sustento de la familia, seguramente vetara la reforma de ser avalada por el Senado.

Andrés Manuel López Obrador fue claro, señaló que ningún banco, ninguna institución financiera ni el gobierno se debe prestar a la iniciativa. Con esta reforma se atentaría contra el salario de los trabajadores, se les estaría embargando su salario.

Afortunadamente para todos los trabajadores de este país, los legisladores de Morena le hacen más caso al presidente que a la propia Constitución, así que es de esperarse que la misma ni siquiera tenga ya que ser vetada por el ejecutivo.

Invitó a los Senadores a revisar bien la iniciativa, que ya sabemos que esas invitaciones del presidente para los legisladores del partido en el poder son órdenes.

Sería bueno que los legisladores de Morena promovieran reformas que protejan a los trabajadores de la voracidad de los bancos y sociedades financieras, en lugar de ver como los aprietan más.

La reforma se aprobó en lo general por 237 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, 201 sufragios en contra y 18 abstenciones por parte del PRI, PAN, PRD y MC.

Después se dicen estos legisladores de izquierda, que descaro, y que decir del PT y PVEM, que dicen legislar en favor de la gente. Se les olvida a los señores que ya no existen las tiendas de raya de la época del Porfiriato. Seguramente a ellos no les debe preocupar estos embargos al salario, porque no saben lo que es vivir con créditos y con el pie en el cuello de todas estas instituciones financieras bajo contratos leoninos.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

EDUARDOMACG@ICLOUD.COM

@EDUARDO84888581

MAAZ