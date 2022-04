Democracia, todos los días

Hace poco más de una semana, nuestro país vivió por primera vez un ejercicio de consulta ciudadana para la revocación de mandato de la persona titular del poder ejecutivo federal. Fue un ejercicio histórico que, por más que haya quienes lo quieran demeritar, constituyó en sí mismo un paso más en la transición de una democracia únicamente representativa a una democracia directa. Pero ¿qué significa la democracia directa? Las y los mexicanos vivimos en un país con una democracia relativamente joven, aunque con raíces históricas muy profundas. Tenemos que ir acostumbrándonos a ir a las urnas no solo en días de elecciones.

No fue sino hasta hace menos de treinta años que empezamos a contar con elecciones en las que existía competencia real en condiciones de igualdad relativa. Sin embargo, en esas casi tres décadas de trayectoria democrática ha quedado claro que las y los ciudadanos deben formar parte activa y permanente de muchas de las grandes decisiones que definen el rumbo de nuestro país. Las personas no podemos ser ajenas al proyecto de Nación que habrá de consolidarse en el futuro próximo. Y esto nos demanda que la democracia no sea una cosa de participar cada tres o seis años, sino una práctica del día a día y en la que participemos todas y todos.

En este cambio de rumbo hacia la construcción de una democracia directa para México, las consultas ciudadanas juegan un papel central. Son la principal herramienta institucional por la que la ciudadanía puede hacer valer sobre una decisión que la afecta, de la aprobación de una ley o política pública, al refrendo o deposición de una persona gobernante en turno según el ejercicio que haya hecho del poder que le fue conferido.

Así, históricamente, las consultas para la aprobación del presupuesto participativo han sido, a nivel nacional pero, sobre todo, en nuestra Ciudad, uno de los grandes avances. Pero ¿qué es el presupuesto participativo y qué es lo que se vota en estas consultas? Se trata de un monto asignado para el desarrollo de proyectos de impacto social y/o en el espacio público, para el cual las y los vecinos de una colonia, barrio o demarcación proponen proyectos según las necesidades que identifiquen en el lugar que habitan. Estos proyectos son sometidos a consulta de toda la colonia o barrio y, finalmente, el presupuesto es destinado para la realización del proyecto ganador.

Las primeras consultas de presupuesto participativo se realizaron en distintos municipios de la zona metropolitana de Monterrey a inicios del siglo XXI. Desde entonces, se han realizado consultas de presupuesto participativo en diversos municipios de Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sonora y, por supuesto, en las delegaciones del entonces Distrito Federal. De hecho, las primeras delegaciones en realizar algún ejercicio de este tipo fueron Tlalpan, Miguel Hidalgo y la Cuauhtémoc, en el año 2001.

No obstante, a partir de 2011 este tipo de consultas se realizan en todas las hoy Alcaldías que conforman la Ciudad, haciendo de la capital la única entidad en todo el país que hace un ejercicio de consulta como este en toda su extensión territorial. No sólo eso, desde ese mismo año la Ciudad de México es la única entidad que reglamenta este ejercicio en su Ley de Participación Ciudadana, la cual recién se reformó completamente y es perfectible.

Hoy, tras casi tres años de pandemia, resulta innegable que existen necesidades muy específicas en nuestras colonias. Pero también, que la organización y la participación son vitales para su atención. La consulta de presupuesto participativo es una herramienta muy poderosa en ese sentido, pues permite que cualquiera de nosotras o nosotros pueda proponer un proyecto enfocado a mejorar la vida de quienes vivimos y transitamos por nuestro lugar de residencia y lleva a que todas las personas nos sumemos al seguimiento de los proyectos ganadores.

Con todo, el nivel de participación en estos ejercicios no es parejo, y eso también conlleva sus problemas. Hay colonias en las que la participación es tan baja que unos cuantos votos pueden definir el destino de presupuestos de hasta dos millones de pesos, llevado a la percepción de que estos ejercicios o los proyectos ganadores no son representativos de la voluntad de las personas.

Nuestra Ciudad ha sido siempre ejemplo de buenas prácticas democráticas y democratizadoras. La democracia con la que contamos hoy es resultado de años de lucha de quienes nos antecedieron, nuestras abuelas y abuelos, nuestros padres y madres. Por eso es importante que reconozcamos la importancia de las herramientas ganadas como lo es el presupuesto participativo y empecemos a hacer de la democracia un ejercicio cotidiano en nuestras vidas. La consulta de presupuesto participativo para este año está a la vuelta de la esquina.

Es importante que de cara a la jornada de este 1° de mayo nos informemos sobre los proyectos que existen para nuestras colonias y que ese día todas y todos salgamos a votar por aquel que consideremos más adecuado. Es una responsabilidad y una oportunidad que no debemos dejar de lado. Por eso, vecina, vecino, no dejemos de participar. Sigamos haciendo de nuestra democracia un estilo de vida, en el que todas nuestras voces cuenten, construyendo la Ciudad que merecemos y soñamos.

POR TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

DIPUTADO LOCAL DE MORENA

@TEMISTOCLESVR

PAL