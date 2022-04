Justicia ante los feminicidios, una exigencia inaplazable

Utilizar todos los espacios posibles para hablar sobre los temas que más duelen es uno de los puntos de partida más importantes para actuar colectivamente ante los problemas que nos arrebatan las posibilidades de vivir dignamente.

La violenta realidad a la que tenemos que sobrevivir las mujeres en México, es un problema especialmente complejo porque es multifactorial. Debemos entender que todos los sectores en el país jugamos un papel crucial en la situación, pero no todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad. Es decir, desde la ciudadanía, la academia, el sector privado y el gobierno, compartimos responsabilidades que contribuyen a solucionar o perpetuar la violencia feminicida, pero el cómo debería estar distribuida la carga de responsabilidades, no debe pensarse como una división simétrica.

Los gobiernos municipales, estatales y el federal tienen una responsabilidad importante por su concentración de múltiples facultades para ejecutar estrategias que contengan y erradiquen la violencia de género. Además, es su obligación proveer y garantizar una vida libre de violencia a las y los mexicanos, pero es evidente que hoy más que nunca, el gobierno federal nos está fallando.

La realidad es que, desde que Andrés Manuel es presidente, el número de feminicidios creció un 121% con alrededor de 3,109 casos registrados desde inicios de 2019 según datos oficiales. A pesar de que ese número es por sí solo alarmante, no es real. En Acción Nacional instalamos un contador de muertes de mujeres y al día de hoy, sabemos que desde que Morena gobierna en el país, han matado a 13,585mujeres.

La violenta realidad a la que tenemos que sobrevivir las mujeres en México, es un problema especialmente complejo porque es multifactorial (Foto: Especial)

La falta de atención y urgencia desde el gobierno federal, han obligado a otros sectores a asumir la carga aún a pesar de que estos no cuentan con las mismas capacidades de respuesta. Hemos normalizado ver cómo las redes de apoyo tejidas por las mujeres son quienes toman en sus manos las tareas de monitoreo, atención, visibilización y búsqueda de justicia hacia sus asesinadas.La sociedad ha estado cargando con la responsabilidad que le corresponde al gobierno, y esto ha sido una realidad de muchos años, recordándonos que no es suficiente legislar en materia de violencia de género si no que debe ir acompañada de una aplicación de la ley con perspectiva de género, sensibilidad y humanismo, y sobre todo, terminar con la impunidad.

El gobierno federal debe liberar a la sociedad de la carga que tuvieron que asumir como respuesta ante la falta de respuesta del gobierno.

También es necesario que como partidos políticos contribuyamos a erradicar las otras formas de violencia de género desde el interior de sus estructuras. Es por ello que Acción Nacional se convertirá en el primer partido político que contará con un protocolo para prevenir y atender el acoso y hostigamiento sexual en sus ayuntamientos y en su Comité Ejecutivo Nacional, siendo el primer paso de muchos otros que buscarán crear un lugar seguro para las Mujeres de Acción.

Nosotras ante cada omisión vamos a señalar, ante cada valla vamos a levantar la voz, y ante cada muerte, vamos a gritar un nombre. Mientras ser mujer sea sinónimo de vivir con miedo, nuestra lucha no terminará.

Sigue leyendo:

El aporte de las mujeres a la política exterior

Asimetría del poder

Días de búsqueda