¿Un vaso lleno o medio vacío?

La Constitución mexicana, de acuerdo a las clasificaciones académicas corresponde al carácter de rígida, es decir, la reforma a la Carta Magna, sólo se puede realizar con mayorías calificadas de ambas cámaras federales; y también la declaración de inconstitucionalidad de una Ley requiere mayoría calificada del

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto explica con claridad que, a pesar de que hubo siete votos por declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica, esto no fue posible, pues era necesaria la mayoría señalada. En iguales circunstancias, a pesar de la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, no alcanzarán la mayoría calificada para aprobar la Iniciativa presidencial.

Para la opinión pública profundamente dividida en este tema energético, unos se sintieron representados adecuadamente en la Corte cuando esta no aprobó la inconstitucionalidad referida, en cambio, muchos otros resultarán sumamente molestos porque la mayoría de las cámaras de Diputados y Senadores no serán suficientes para aprobar Iniciativa presidencial de la Reforma Eléctrica mañana domingo.

Por otra parte, la Revocación de Mandato y su proceso, más allá de lo costoso, lo inconstitucional y lo inútil, también refleja la polarización de la ciudadanía. López Obrador tuvo 15 millones de votos a favor, poco más de 1 millón en contra, naturalmente estás cifras no reflejan la realidad, pues hubo un abstencionismo de un 72%, sin embargo, sí mide el piso electoral en el que despegará Morena en 2024, nada despreciables por cierto, no obstante, tampoco deja claro que el Partido-Gobierno resulte el fácil vencedor en el 2024.

Si tuviéramos que utilizar el lenguaje futbolístico, diríamos que los supuestos Conservadores tienen dos goles a favor y los supuestos Liberales tienen dos goles en contra, están empatados los pronósticos. En suma, para unos es un vaso lleno, para otros es un vaso medio vacío. La realidad es que seguimos en una absurda confrontación vinculada siempre al futuro proceso electoral de 2024.

Se ha perdido todo sentido de rumbo por la simple disputa partidaria, la ideología se perdió; los principios se olvidaron, los paradigmas se destruyeron y sólo quedan el rencor, la amargura, la incertidumbre, que hoy enmarcan los destinos de la Nación.

En medio de un mundo controvertido, es necesaria la unidad nacional para lograr objetivos de bienestar colectivo, en congruencia con nuestra Constitución que no sólo construyó un Estado de Derecho, sino un Estado Social de Derecho; por esta razón, la reforma energética debería de haber sido aprobada, pero no desde la soberbia de una imposición autoritaria, que no supo –o no quiso— negociar este tema. Se perdió la oportunidad de que la Comisión Federal de Electricidad recuperara su papel rector, claro que existe un premio de consolación que es la Ley vigente en materia eléctrica.

También se perdió la oportunidad de construir un Sistema Político que tuviera un carácter participativo, por la mala formación de las leyes y por su aplicación facciosa que desnaturalizo éste ejercicio constitucional.

Requerimos con urgencia una reflexión colectiva para superar las graves amenazas que el porvenir económico parece depararnos: la inflación, la falta de crecimiento económico, la necesidad de tener un mejor empleo bien remunerado y las relaciones comerciales con el mundo, implican capacidad e inteligencia para gobernar y, sobre todo, rumbo y destino, para entender el futuro de la Nación. No se deben poner todos los huevos en la canasta de la contienda política. México es más que sus elecciones.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

MAAZ