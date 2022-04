Me perdonan, pero me disculpan!

Yo sé que son días de guardar y que seguramente muchos tendrán la oportunidad de estar sacándose la borlita del ombligo desparramados en sus respectivos hogares o destinos de paseo pero no me gustaría dejar pasar de largo algunas reflexiones. La verdad es que el fin de semana pasado fue muy bueno para la 4T, créanlo o no. No puedo negar que no se alcanzó 40% de votantes con presencia en las casillas, cosa que hubiera hecho la votación vinculante. Es decir que se tendría que haber hecho legal. Pero como yo sé son bien derechairos “siempre en contra de mí Profeta de Macuspana” permítanme que les aclare la votación fue todo un éxito. Quienes asistimos a votar fuimos 17.7% del padrón electoral. Perdóname pero ni en sus más chaqueteros sueños, ustedes los derechairos, se pudieron imaginar que votara tanta gente. El número de votos a favor para AMLO fue incluso mayor de los obtenidos en su carrera por la presidencia durante el 2006 y 2012. Años en que le fue arrebatada la presidencia con sendos fraudes. sobre todo el de Calderón que ya hasta otros competidores suyos y de la época lo han hecho público en la Cámara de Diputados. Sabemos que el padrón electoral crece. Pero con todo respeto, nosotros su equipo de bastoneros de Lina Pam, también vamos disminuyendo con eso de qué la calaca no perdona nadie… Y menos cuando ya está uno entrado en años. Es más, los votos a favor superaron la votación recibida por el Ricky Riquín Canallín en las elecciones pasadas.

Ahora bien, entre los logros que acaba de mencionar en su informe de gobierno del primer trimestre, mi Jaguar de la Selva presume estos logros:

La próxima inauguración de la refinería de Dos Bocas, que se construye en Paraíso, Tabasco, y la cual, prometió, quedará lista en julio próximo.

AMLO explicó que “lo más significativo de los tres primeros meses del 2022 es la disminución de la pandemia de coronavirus” y afirmó que México está “saliendo adelante”.

Están inscritos en el Seguro Social 21 millones de trabajadores, “una cifra histórica”.

El salario promedio es de 14 mil 370 pesos mensuales.

El salario mínimo ha aumentado 71%, en términos reales, desde el inicio de su administración: “con ello, el poder adquisitivo se ha incrementado por primera vez en más de cuatro décadas”.

“Remesas siguen aumentando, como nunca”: en el primer trimestre, crecieron 18 %, en relación con el mismo periodo del año anterior.

El peso no se ha depreciado, en poco más de tres años, en más de 2%, con relación al dólar: “no se ha depreciado, como solía pasar”.

Mezcla mexicana de petróleo se vende en 92 dólares del barril.

“La economía se está recuperando”: el año pasado se creció 5%, “casi lo mismo que en Estados Unidos (EU)”.

La inflación es menor que en EU.

La deuda ha crecido menos que en los tres sexenios anteriores.

El índice de Valores ha aumentado, en tres años cuatro meses, 31%.

La Tasa de Interés, actualmente de 6.5% es menor, a cuando llegó al Gobierno, que era de 8%.

Inversión Extranjera, la más alta de los últimos tiempos.

Las reservas internacionales del Banco de México han aumentado en 15.5%.

Ingreso a la hacienda pública ha aumentado sustancialmente.

Aumento de reservas internacionales.

Por el T-MEC, México es uno de los países más atractivos para la inversión, desarrollo económico y el comercio.

Infraestructura y creación de empleo: se hizo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, “una obra de gran calidad” que se terminó en tiempo récord.

Además, se pronunció porque “nadie en México nazca condenado a la pobreza.

Así o más chido. Increíble que algunos comunicadores, periodistas, opinólogos, youtubers y anexas pinten un panorama como si México se estuviera deshaciendo cuál polvorón. Me perdonan pero me disculpan, yo tengo otros datos!

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

CAR