Brecha de género: pieza faltante en tecnología

La representación de mujeres latinoamericanas en empresas tecnológicas o "startups" sigue siendo muy limitada. Este escenario no cambiará de manera pasiva. La transformación debe provenir de un cambio tanto individual como colectivo.

Deberíamos empezar por promover el estudio de materias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) desde el colegio y brindar mejor tutoría a todos los estudiantes, pero especialmente a las niñas.

Apoyar a las mujeres en STEM ha dado grandes resultados en economías como la de Estados Unidos, donde nací. Este objetivo ha sido, durante mucho tiempo, una cruzada para mi familia y para mí, ya que la John P. and Anne Welsh McNulty Foundation otorga becas para mujeres que estudian e investigan en ciencias, así como programas de liderazgo para emprendedores. Me siento honrada de haber tenido la oportunidad de impactar en las vidas de cientos de jóvenes y brindar oportunidades de tutoría y liderazgo para mujeres en STEM. En AL, estos esfuerzos son más recientes, pero ya están rindiendo sus primeros frutos.

Pero, ¿cómo fomentar esto mismo en el ámbito laboral? Son las empresas las que pueden recurrir a la educación para lograr retornos masivos y rápidos. Específicamente en Tuhabi, empresa tecnológica del sector inmobiliario de la que soy cofundadora y directora ejecutiva, hemos invertido en el desarrollo de talento.

Busco generar condiciones donde se prioricen las capacidades y habilidades, más allá del género. Considero que el liderazgo que ejercemos dentro de Tuhabi es inclusivo y diverso al poner sobre la mesa una igualdad de oportunidades para el desarrollo de talento.

No estoy trabajando para eliminar la brecha de género en Tuhabi sólo porque es lo correcto; estoy haciéndolo porque es un síntoma de la decisión equivocada de no invertir en las mujeres por igual. Lo estoy eliminando porque esa brecha, y la falta de inversión en mujeres, impide explotar nuestro potencial y resta productividad a las empresas.

En la empresa somos 50 por ciento mujeres, lo que es un buen comienzo para cerrar esa brecha. Y si segmentamos esta cifra por áreas, podemos decir que, en el área de datos, analítica y precios, la representación femenina es casi de 50 por ciento, y en tecnología y desarrollo de producto estamos en 34 por ciento, un poco más arriba del promedio. Todavía nos queda mucho camino, ya que no tenemos tantos puestos de liderazgo ocupados por mujeres como me gustaría y es algo en lo que estamos trabajando. Pero no me preocupo por el camino que nos falta recorrer, me aseguro de estar dando pasos en la dirección correcta.

POR BRYNNE MCNULTY ROJAS

COFUNDADORA Y DIRECTORA EJECUTIVA DE TUHABI

@BRYNNEMCNULTY

