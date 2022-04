Sin pies ni cabeza

La propuesta de reforma electoral que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México enviará al congreso para su análisis, no tiene ni pies ni cabeza. Con esa contundencia la calificó Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia y ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral. En entrevista con el Heraldo Televisión, el ex consejero electoral nos dijo que es totalmente absurda la propuesta presidencial ya que para que lo único que sirve es para mantener la retórica de una lucha y desmantelamiento de las instituciones del neoliberalismo. Otro elemento de criterio es que en ninguna parte del mundo los consejeros electorales son elegidos por el pueblo, ya que un consejero o un magistrado deben ser especialistas que sepan aplicar la ley. Lanzarlos a una competencia por un puesto en el Instituto Federal Electoral, los convertiría, ahora sí, en entes políticos que tendrán, primero, que ser postulados por partidos políticos a través del congreso para competir por un voto, lo cual traería en consecuencia un gran cantidad de amarres con los partidos que les quitaría su independencia. Ugalde señaló que una empresa de esta naturaleza podría significar al menos tres mil millones de pesos lo cual lo ubica en un despropósito. “Es un absurdo, es una provocación retórica, es una propuesta demagógica y totalmente inviable” dijo el ex consejero electoral. Ugalde confía en que todos los partidos de la oposición voten en contra de esta propuesta, de ser así los votos solo de morena no les alcanzan para aprobar este intento. Sin embargo, pronosticó que al no ser aprobada esta reforma electoral, será un pretexto para que Lopez Obrador siga atacando al INE y decirle a sus seguidores que “hay un grupo de conservadores que quieren mantener al INE para seguir cometiendo fraudes electorales” y con ello continuar con su agenda de polarización en el país. A la pregunta del por qué del interés del presidente en destruir al INE, Luis Carlos Ugalde observa la necesidad de mantener enemigos, “un político como López Obrador vive de tener enemigos, y si no los tiene los inventa” para generar la idea de que combate a las élites del pasado. Pero además, el presidente quiere eliminar al INE porque le incomodan los organismos autónomos y los contrapesos. Lo que busca es un INE a modo con consejeros proclives a su forma de pensar. Con voces como la de un verdadero conocedor de los procesos electorales, la reforma de López Obrador no pasará.

Ojos que sí ven

¿Ir o no ir a votar en la revocación de mandato? Luis Carlos Ugalde asegura que este proceso le fue robado a la ciudadanía, que está deformado y manipulado. Ante este engaño y simulación Ugalde recomienda abstenerse de asistir el 10 de abril. Potente argumento.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

