"Primero los pobres y la educación"

¿Será que al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando usa la frase “primero los pobres”, no se le vienen a la mente los niños que viven en situaciones precarias y que para gran parte de ellos la escuela sirve no sólo para su desarrollo mental y físico, sino también para su alimentación?

En 2009, mientras desarrollaba mi labor periodística en Puebla, me di a la tarea de conocer el funcionamiento de las escuelas de tiempo completo; tenían poco de haberse creado y yo quería saber sobre su estructura, cómo lo hacían, a qué niños atendían, si les llegaban los recursos que la federación prometía, etc.

Visité al menos 10 planteles que se ubicaban en diferentes zonas, algunas estaban cerca del centro de la capital poblana, otras en Cholula, Huejotzingo y Nealtican.

Debo decir que desde hace más de 20 años he acudido a cientos de escuelas de diferentes tipos, condiciones económicas y ubicaciones geográficas, y lo que más me sorprendió de este modelo fue la organización de los padres, madres y maestros para mantener sus comedores al 100 por ciento, así como los alimentos de los pequeños.

En Nealtican vi cómo desde las 6:30 de la mañana las mamás, con calendario en mano, llegaban a la escuelita de educación indígena listas cada una en la posición de lo que ese día le tocaba preparar.

El director de la escuela -que contaba con un máximo de 120 estudiantes- me dijo lo agradecidas que estaban las madres, porque este nuevo modelo les había dado la posibilidad de apoyarlas con el desayuno de sus hijos, pues la mayoría de esos niños y niñas no comían hasta la tarde o noche, o sea, hacían una comida al día, según me platicó, provenían de familias de muy bajos recursos, algunos migrantes recién deportados que se habían quedado sin nada, otros eran campesinos de tierras que ya casi no generaban cultivos.

Antes de que el programa ‘Escuelas de Tiempo Completo’ llegara a esta primaria indígena, tuvieron casos de niños que se desmayaron al hacer honores a la bandera, por la falta de alimento e hidratación; esa situación es común en escuelas mexicanas con estudiantes que provienen de familias con pobreza extrema. Estos planteles proveían de desayuno y comida a todos sus estudiantes.

Pero no sólo se trataba del alimento que el programa daba a 3.6 millones de alumnos, también son las clases de arte, ciencia, tecnología, música, que se impartían desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Muchas escuelas hicieron adecuaciones para evitar que los horarios de las comidas, mañanas y tardes, afectaran las actividades escolares. Decidieron, apoyados de los padres de familia, iniciar entre 7:00 y 7:30 am.

Recuerdo cuando mi estimada Marcela Turati decía que “detrás de una política pública mal aplicada hay un niño con hambre”.

Y, por cierto, Delfina Gómez, la representante de la SEP, dijo el martes pasado que el dinero que era para las escuelas de tiempo completo se usará para el Programa ‘Infraestructura Educativa’. ¿O sea que están asignando los recursos quién sabe en qué y desapareciendo programas funcionales para otros que también sirven? Pfffffffff.

POR KARINA ÁLVAREZ

K.ALVAREZ.ROSAS@GMAIL.COM

@KAFARK84

Sigue leyendo:

La curiosidad como método de aprendizaje

Papás ven caos y rezago en las clases por TV y vía internet

PAL