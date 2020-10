Papás ven caos y rezago en las clases por TV y vía internet

Más allá de los aciertos o desaciertos de la SEP en cuanto a los contenidos de las clases por televisión y al modelo híbrido de la formación, está la visión de quienes se enfrentan junto a los estudiantes a un sistema de aprendizaje arcaico, desfasado de la tecnología y de los vigentes planes de estudio.

A mes y medio de haber iniciado el ciclo escolar 2020-2021, los padres ya no se hayan con las grandes cantidades de tarea que dejan a sus hijos y con los horarios de las clases en línea.

Las inconformidades son muchas, principalmente con las sesiones vía TV. De 11 padres de familia, nueve aseguran que sus hijos ni siquiera las ven; los otros dicen que sus hijos consultan los resúmenes vía YouTube, pues dentro de las actividades que les dejan los maestros incluye una síntesis de esas clases.

Y pese a que no consideran tan malas las cápsulas que se transmiten, sí ven que ponen en evidencia el rezago que existe en las escuelas desde antes de la pandemia. Además, en muchos de los programas se usan conceptos muy adelantados o muy sencillos; es decir, no todos los niños comparten o tienen los mismos conocimientos sobre los temas, hay a quienes ni siquiera se los expusieron en la escuela previamente.

De ahí parte la inconformidad de los padres, pues se evidencia el atraso escolar que viene no sólo por los temas de la televisión, sino porque es una problemática de décadas.

La compra de materiales que no fueron usados para las clases, es otra de las molestias. Resulta que a inicio de curso les habían pedido imprimir un cuadernillo que sería de apoyo para la escuela y, al final, siempre ya no se usó, sólo gastaron recursos que pudieron destinar para otras necesidades. En otros casos se menciona la falta de interés de algunos docentes, hay quienes dan clases de 20 minutos, y otros que sólo mandan una actividad por día, pero ni dan clases por línea ni contestan las dudas por medio de WhatsApp.

Pero mientras padres, estudiantes y maestros se hacen bolas con los horarios y los temas de las clases, las autoridades de la SEP creen que han hecho muy bien su trabajo; meses atrás firmaron un convenio con Microsoft y Google para capacitar a los docentes en temas de tecnología, pero hasta el momento se han dado esporádicamente; me dicen que el problema es que los maestros no están obligados a asistir y no le dan importancia. Para darnos una idea de esto, de 80 docentes de una zona escolar, sólo 20 han tomado los cursos vía internet.

