Dan computadora y televisión a Michel, niña que presentó un amparo para estudiar

Michel ya tiene una televisión y una computadora con Internet para tomar clases a distancia.

José Mario de la Garza, presidente de la asociación Renace, señaló a El Heraldo de México que se dio cumplimiento a la suspensión provisional que Laura Coria, juez Octavo de Distrito en San Luis Potosí, concedió a la niña de siete años de edad para que las autoridades escolares le proporcionen una televisión y tenga acceso a las clases que se imparten mediante señal abierta.

El abogado destacó que las autoridades escolares de la entidad tardaron en entregar el equipo tecnológico a la menor de edad, por lo que Renace le proporcionó una computadora e Internet.

El juicio de amparo que promovió Michel, con ayuda de su madre y de la asociación, continúa. Foto: Especial

El juicio de amparo que promovió Michel con ayuda de su madre y de la asociación continúa y los abogados están en espera de que la jueza resuelva si concede o no la suspensión definitiva.

La jueza solicitó en días pasados al gobernador, Juan Manuel Carreras, ordenarle al secretario de Educación estatal acatar la suspensión provisional y proporcionarle a Michel, en resguardo, la televisión para que pueda acceder al programa Aprende en Casa.

De acuerdo con Antonia, madre de la niña, en la escuela Graciano Sánchez le pidieron una cuota de 750 pesos para inscribir a la menor de edad, pero no pudo pagarla, además que no tenían televisión, por lo que la menor de edad no estudiaba.

“Al principio fue por lo de la pandemia y luego vienen las inscripciones y querían cuota adelantada, sin cuota no había inscripciones", señaló la madre de familia.

Por Diana Martínez