Riesgo de hambruna en México

Hay dos acciones gubernamentales que podrían desactivar la descomunal crisis que está en marcha en materia alimentaria: la adopción masiva y sin restricciones del glifosato como herbicida; y la autorización para sembrar maíz transgénico. La crisis es resultado de una inflación de hasta 30 por ciento en el precio de los alimentos. Hay escasez de granos, y habrá más. Pero ambas soluciones tecnológicas están disponibles desde hace años, y ambas chocan de frente con la ideología del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En las manos de AMLO está la posibilidad de evitar que su segundo tramo de gobierno quede sellado por una hambruna que se asoma a las puertas de las familias de menores recursos. Para ello, es necesario que el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, responda al llamado de SOS que se está lanzando desde el ecosistema productor de alimentos. Urge que el secretario explique al Presidente que no se puede subordinar una crisis alimentaria a una ideología antiempresa; sobre todo porque las soluciones existen y su propósito es resolver los desafíos del campo.

La situación es grave. El economista Maurice Obstfeld, miembro del Peterson Institute for International Economics, le dijo a The New York Times que “no es exageración” afirmar que el mundo se aproxima a una crisis alimentaria.

Asimismo, el Índice de Precios de los Alimentos de la FAO ya rebasó las 140 unidades, lo que significa que está en su máximo histórico.

El Consejo de Estabilidad del Sistema financiero de México, en el que participa Hacienda y Banxico, aseguró ayer que la inflación “siguió una tendencia al alza, principalmente impulsada por elevados precios de alimentos…” Al mismo tiempo, aseguró que “persiste el riesgo de una debilidad mayor en el consumo…” Es un escenario sombrío.

Al Presidente no le conviene que aparezca el riesgo de hambruna en el decil más pobre del país. Todo mundo sufre la inflación, pero las capas sociales media y media alta pueden reasignar recursos para no dejar de comer. No obstante, esa alternativa no la tienen los más pobres, que podrían entrar en una espiral de subalimentación, desnutrición y hambruna. Es un escenario que no podemos descartar en las comunidades más apartadas, en aquellas que ni siquiera tienen garantía de autoconsumo. Además, si AMLO no calibra adecuadamente este riesgo, una proporción numerosa de su electorado sería severamente afectada, con consecuencias importantes para la votación de Morena desde este año.

BEAT

Beat, la aplicación de movilidad que en México encabeza Enrique Mendoza, establecerá un centro de innovación tecnológica e ingeniería en la Ciudad de México. Será el tercero en el mundo, después de Ámsterdam y Atenas. Su propósito es desarrollar tecnologías avanzadas. Para ello, contratará ingenieros locales. Muy bien.

