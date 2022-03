Oportunidades de negocios digitales y exponenciales

La forma en la que interactuamos en el mundo es cada vez más digital y con miras hacia una colaboración de entornos virtuales. Más personas se acercan entre sí a lo largo y ancho del mundo. A través de la creación de los entornos digitales, las empresas y organizaciones, han alcanzado lugares que no se imaginaban hace 20 años. Es clave para la esperanza de vida la capacidad de reaccionar ante las nuevas formas de hacer negocios, pudiendo lograr ventas exorbitantes o quedarse atrapadas en la historia.

Sin duda, las operaciones digitales, virtuales, inmersivas y multisensoriales han marcado un parteaguas en la manera de generar negocios y, han dado lugar al surgimiento de las llamadas “Organizaciones Exponenciales” (ExOs, por sus siglas en inglés). Salim Ismail, autor de las Organizaciones Exponenciales y director ejecutivo de Singularitu University, afirma que “una organización exponencial (ExO) es aquella cuyo impacto es inusualmente desproporcionado (10x) frente a sus competidores directos, gracias a la combinación de tecnologías exponenciales y estrategias organizativas disruptivas”.

El modelo de las 6D´s de Singularity University (ya se habla de una séptima D) expresa las fases por las que atraviesa un proyecto o empresa exponencial, ejemplificada por una curva de aprendizaje que atraviesa periodos de digitalización, decepción, disrupción, desmaterialización, desmonetización, democratización y descentralización. Se pueden mencionar algunos casos de éxito a nivel global que han logrado esta cualidad basada en su “cambio de chip”, pero sobre todo impulsadas por el Propósito Transformador Masivo (MTP, por sus siglas en inglés) el cual va más allá de la visión y misión de la empresa u organización, ya que tiene un fin tan inspirador que genera comunidades activas alrededor de la organización a partir de ese “MTP”.

Dentro de estos MTP claves en el éxito de estos negocios se refieren ejemplos como:

Singularity University: “Impactar positivamente en mil millones de personas”

GitHub: “Codificación Social”

Airbnb: “Pertenecer en todos lados”

Google: “Organizar la información del mundo”

TED: “Ideas que merecen ser difundidas”

Entre las experiencias más sobresalientes de organizaciones exponenciales, desde luego se encuentran las dedicadas a servicios digitales, pero su enfoque exponencial no es exclusivamente el uso de las tecnologías sino más bien el “mindset” o ADN en la lógica de abundancia y la convicción de sus operaciones: “Si no estás transformando tu industria, alguien más lo hará; tu destino es ser el transformador o ser víctima de un transformador. No hay término medio”. (S. Ismail, 2017).

La innovación implica un proceso de aprendizaje continuo y permanente entre los miembros de una organización, la actualización y vigencia del propósito transformador masivo que tenga el efecto arrastrante de la organización como un ente colaborativo, en el que la pregunta no es qué necesita el mundo sino qué les hace felices a los miembros de una organización, qué les mantiene vivos y ocuparse en ello. Este estado de ánimo y cultura organizacional da lugar a entornos y soluciones exponenciales a las necesidades humanas y del planeta, como The Skysource/Skywater Alliance quienes desarrollaron una tecnología capaz de extraer 2,000 litros de agua por día de la atmósfera a un costo de 2 centavos por litro. Otro caso es Tesla con la generación de su piloto automático, que puede reconocer señales de tránsito, cambio de luces, objetos cercanos y hasta si el conductor siente cansancio.

Un buen comienzo para tu empresa o proyecto de negocio es construir un propósito transformador masivo con el cual salgas al mundo y consigas aliados para sumar valor a los distintos engranes de tu organización.

Si quieres conocer más al respecto, contacta al equipo de Revolución 5.0 al correo contact@disruptivelabs.mx o a nuestras redes @DisruptiveLabs, ¡con gusto te leemos! Colaboración realizada por miembros del equipo de Disruptive Labs.

POR DISRUPTIVE LABS

CONTACT@DISRUPTIVELABS.MX

@DISRUPTIVELABS_