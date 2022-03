En los próximos días, se llevará a cabo el primer ejercicio de consulta para la revocación de mandato en la historia de nuestro país. Desde el inicio del proceso, las reglas eran claras: únicamente el INE podría promover la participación ciudadana, evitando sesgos partidistas e injerencia gubernamental.

Sin embargo, traicionando el espíritu democrático, desde el génesis del proceso, el Presidente y el partido oficial han optado por empañar la legitimidad de este ejercicio, presentando firmas falsas o de personas fallecidas, haciendo promoción ilegal de la imagen presidencial, y desafiando a la autoridad electoral en toda oportunidad que se les ha presentado.

Sin intención de promover o desmotivar la genuina participación ciudadana, puedo asegurar que en unos días seremos testigos de un fracaso democrático orquestado desde el poder político, un proceso caro y amañado, que busca únicamente mantener a flote la desgastada imagen presidencial. Se percibe con preocupación que el Presidente tiene como objetivo claro: responsabilizar al INE del fracaso político de quien se someterá a la consulta.

¿Qué nos toca hacer como ciudadanos? Respaldar al INE, participar y garantizar que su labor se lleve a cabo en un marco de legalidad, porque la democracia la hacemos los verdaderos ciudadanos y precisamente es cada uno de nosotros quienes libre e individualmente decidiremos nuestro actuar.

En lo personal he decidido no participar en dicho proceso, como representante popular me siento en la obligación ética y moral de hacer del conocimiento de los ciudadanos que me eligieron con una amplia mayoría, mi posición.

No abundaré más en las razones y argumentos siendo respetuoso de las normas vigentes, sin embargo, debo decirlo: mi decisión es producto de una reflexión donde he puesto en el centro de ésta, el beneficio de las y los ciudadanos.

Nuestra democracia y la confianza hacia el INE se ha construido a lo largo del tiempo, somos una sociedad altamente participativa cuando ha tenido sentido levantar la voz y generar consecuencias reales en la vida pública y política de nuestro país.

El INE es, sin duda, una institución que hay que defender y de la cual debemos sentirnos orgullosos, es uno de los pilares de nuestra nación para decidir el rumbo del país y pieza clave del estado de derecho. Defendamos nuestra democracia.

POR LUIS MENDOZA ACEVEDO

DIPUTADO FEDERAL DEL PAN

FACEBOOK / TWITTER: @LUISMENDOZABJ

CORREO: LUISMENACEV@GMAIL.COM

PAL