Juárez, el diplomático

En tiempos complicados para México, en donde imperios querían apoderarse de la totalidad de nuestro territorio, el estadista y presidente Benito Juárez destacó a nivel mundial al establecer con claridad los principios de nuestra política exterior:

a. La no intervención.

b. El respeto a la libertad de los pueblos.

c. Respeto a los derechos de las naciones.

Por eso, es de resaltar el triunfo de la República y la entrada de Benito Juárez a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867. La celebración es catalogada por muchos historiadores, como la Dra. Patricia Galeana, como la “la segunda independencia de México”.

Un par de meses antes, el 1 de mayo de 1867, el Congreso Nacional de Colombia lo reconoció como Benemérito de las Américas, sobre todo por enfrentar con éxito la intervención francesa y el Segundo Imperio. Le sigue el Congreso Dominicano el 11 de mayo del mismo año con el mismo nombramiento y se hace acreedor a los vítores de toda la América porque se destruye la preponderancia de Europa en este hemisferio.

Nuestra historia es rica en toma de decisiones, no queremos y no admitimos ninguna intervención o “sugerencia” extranjera, y menos para que nos digan de quien debemos o no debemos ser amigos.

México es un país de paz y de libertades como ninguno en el mundo, nosotros extendemos nuestra mano amiga a todos los países, buscamos siempre la amistad, la conciliación de los pueblos sin importar las creencias religiosas, dogmas o ideologías; en México seguimos los principios juaristas y recordamos siempre lo manifestado por el presidente vitalicio Don Benito Juárez: “Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Por eso les pedimos a los embajadores, cónsules y cuerpos diplomáticos que conozcan nuestra historia para no cometer errores diplomáticos y jamás dictar instrucciones a ningún mexicano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de ser claro en estos temas ante la pregunta de un reportero sobre lo dicho recientemente por el embajador ruso y por el norteamericano. Dijo: “México nos es colonia de nadie, ni de China ni de USA ni de Rusia”.

En otros temas, sugiero tener precaución en el tramo del periférico que compete al Estado de México debido a los atracos de los policías estatales en moto, están robando a los automovilistas y pidiendo dinero a cambio de no retener los vehículos por diversos inventos legaloides de tránsito.

