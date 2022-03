¿Banco Nacional de México, para los mexicanos?

Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Banorte, acaba de lanzar una invitación de la mayor envergadura: que todos los mexicanos, sin un mínimo de inversión, se sumen como accionistas en la compra de Banamex.

¡Dueños de un banco! “El banco de los mexicanos”, era el anuncio que sonaba hace ya algunos ayeres y muchos más años. Aunque Banorte todavía no decide si participará en la compra del Banco Nacional de México, el llamado a ser parte de la posible adquisición ya se hizo y tuvo una cálida recepción entre el público. Una muy mala, en cambio, en la Bolsa Mexicana de Valores.

Las acciones de Grupo Financiero Banorte sufrieron un desplome de 6.72% en su valor tras el comunicado. El pequeño descalabro le significó una pérdida de 35 mil 277 millones de pesos. Si bien el anuncio significaría “recuperar esta institución histórica de la banca nacional”, también conlleva riesgos importantes en su compra y en su puesta en marcha, a partir de que eso suceda. Por lo visto, para los accionistas de Banorte mencionar el sentido y trascendencia histórica de Banamex no tiene el mismo impacto que en Palacio Nacional…

López Obrador tomó el anuncio de Banorte como si la compraventa dependiera de él. Lo cierto es que jurídicamente quien debe

autorizarla es la CNBV, tomando en cuenta la opinión de la Cofece y de Banxico. Claro, hay duda de si, llegado el caso, estos órganos podrían hacer valer su autonomía ante las directrices del Presidente…

En primer término, la operación la debe autorizar Citigroup y las instituciones gubernamentales de EU, pues se trata de un banco

estadounidense que venderá 70% de sus negocios en nuestro país.

La alegría de López Obrador se basa en que pedirá que los nuevos dueños no tengan adeudos fiscales, sean mexicanos (no depende de él), que el acervo cultural del banco no salga del país (lo cual se concretó en la primera venta a Citi) y que quienes lo compren paguen el impuesto de la venta. López Obrador ya saborea los impuestos que presumiblemente se pagarían por la operación, pero el asunto es que ese impuesto sólo existirá si la venta supera el precio al que fue adquirido por Citigroup.

Según el director general de Citibanamex, Manuel Romo, el proceso de venta tendrá una duración de dos a tres años. Así que las cuentas alegres del SAT se pueden ir al baúl de los otros datos. Mejor sería que el titular del Ejecutivo oyera las voces de los expertos antes de emitir sus “condiciones de venta”.

Por ejemplo, el riesgo que significa conformar un actor mayor, pues ello aumentaría la posibilidad de una falla sistémica. O si lo adquiere Banorte pasará a ser el banco más grande de México, con capacidad de imponer condiciones de mercado en tasas de interés y comisiones. O revisar qué tanto conviene al sector Mipyme y al consumidor esa compra.

¿Banamex para los mexicanos? No lo sé. Lo importante es que, como institución de primer piso, sea palanca de desarrollo para las empresas, los emprendedores y los cuentahabientes.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

MAAZ