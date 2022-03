La Lección

Decir que el caso Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc en la Ciudad de México y su vinculación a proceso por los delitos de robo en “modalidad de pandilla” y discriminación, es meramente un tema judicial es una mentira monumental. Si bien el tema se dirime en el Fiscalía de justicia de la Ciudad de México por las acciones que realizó la alcaldesa en contra de dos policías adscritos a su demarcación que presuntamente realizaban acciones de extorsión, es claro para integrantes de la oposición que ganó la mayoría de la Ciudad de México en las elecciones de 2021 y hasta de un grupo de “morenistas” que existe un trasfondo político que, de fructificar, eliminarían a una importante opositora en una ubicación política clave para la construcción de la continuidad de lo que ellos llaman cuarta transformación. Lo hemos planteado en múltiples ocasiones, insultar la inteligencia de la opinión pública puede ser el mayor pecado de la actual administración. En las elecciones intermedias de 2021, Sandra Cuevas se alzó con el triunfo en la alcaldía Cuauhtémoc con una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre la candidata del movimiento de regeneración nacional Dolores Padierna. Más que las otras alcaldías ganadas por la alianza PAN, PRI y PRD, la alcaldía Cuauhtémoc, el centro neurálgico política social y económicamente hablando de la capital y del país, fue el más grave revés para el actual gobierno. Es precisamente la Cuauhtémoc en donde se ubica el Palacio Nacional, sede del gobierno Federal y el Palacio del Ayuntamiento en donde reside el gobierno capitalino, dicho sea de paso, ubicación estratégica para la sucesión presidencial encarnada en Claudia Sheinbaum. Ante esta realidad era insostenible que la plataforma política para el lanzamiento de la próxima campaña presidencial , presumiblemente encabezada por la actual Jefa de Gobierno, estuviera en manos de una alianza opositora. Tan es clara la intención de hacer suya esta alcaldía, que la propia Sandra Cuevas, en entrevista en nuestro programa de radio, reveló que en tres ocasiones el partido Morena le hizo una invitación para unirse a sus filas; una primera ocasión con Claudia Sheinbaum, una segunda invitación vino de Víctor Hugo Romo, ex alcalde Miguel Hidalgo y una tercera de Martí Batres, secretario de gobierno de la capital del país. A todas ellas dijo que no. Sandra Cuevas siguió trabajando logrando más aciertos que errores, pero esas negativas nunca se las perdonaron. Fue víctima de una trampa y lamentablemente cayó sin poderse defender. Los integrantes de la Unión de Alcaldes nada han podido hacer ante la decisión de una juez que emitió acciones cautelares antes de que Sandra Cuevas se pudiese defender en una clara y flagrante violación al debido proceso y en consecuencia a la presunción de inocencia. Todo esto no es otra cosa que una lección para los otros alcaldes de la oposición. “Esto es lo que les puede suceder si no se alinean”. La lección está enviada. Contra el poder político ni nada ni nadie. Sin embargo lo que no podrán cambiar es que la nueva campaña presidencial emanada desde la capital de la republica no prende, no entusiasma, por el contrario, en las redes sociales es menospreciada. Y con estas decisiones y acciones lo único que se ha logrado es que Sandra Cuevas y por lo tanto la oposición tengan una mayor presencia en medios y una mayor visibilidad de quienes ostentan el poder en la actualidad. En este país siempre apoyamos a las víctimas del poder y este no es un caso diferente.

Corazón que sí siente

Ya viene la “inauguración” del AIFA, con un vuelo, sólo de ida a Caracas, que abordarán integrantes de la Guardia Nacional vestidos de civiles. Ya luego se regresarán en vuelos comerciales regulares al “antiguo” aeropuerto. Ya no saben ni qué hacer para mantener el teatro.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

