La peligrosa escasez de autos nuevos

Acudí a varias agencias automotrices en las últimas semanas y atestigüé de primera mano un fenómeno inusual: no hay autos disponibles para venta inmediata. Quedan muy pocos; no hay inventario, y las listas de espera se alargan cada semana. Los vendedores dan tiempos de tres a seis meses, pero en realidad no tienen una idea clara sobre cuándo llegarán los autos. Es una crisis.

En los dos reportes del Inegi sobre la venta de autos en México para enero y febrero de este año se observa una caída de alrededor de cuatro por ciento respecto del primer bimestre del año pasado, cuando estábamos en la segunda ola de la pandemia. No obstante, la escasez de semiconductores y la disrupción global de la logística empezaron a afectar la producción del sector automotor en el segundo semestre de 2021. El resultado lo estamos viviendo hoy, con inventarios magros y clientes en algunos casos enfurecidos porque, teniendo dinero, no hay producto que adquirir. En una agencia Nissan se me indicó, por ejemplo, que la camioneta X-Trail tiene una espera de cuatro meses; y que la Pathfinder ni siquiera la están cotizando. Los vendedores ruegan porque llegue antes de fin de año.

“El mercado migró hacia los autos usados”, dice una fuente. Todos los vehículos seminuevos han empezado a tener un mayor valor de reventa. Esto ha permitido el florecimiento de plataformas digitales especializadas en venta de autos usados, como Caranty, el emprendimiento de Miguel Bulnes y Fernando Roldán que asciende como la espuma porque da garantías a transacciones que se realizan entre particulares.

En Estados Unidos el problema también es muy agudo. La prensa automotriz había estimado que en el segundo semestre de este año se regularizaría el inventariado en ese mercado; pero las estimaciones más recientes ahora apuntan a 2023. No obstante, este pronóstico podría experimentar un nuevo ajuste porque el domingo se ordenó un nuevo confinamiento masivo en Shenzhen, China, y ese lugar es uno de los nodos de producción de componentes automotrices más importantes en todo el mundo. Todo ello podría profundizar el ascenso de la inflación que se vive globalmente.

Y además, para el caso de México, un desafío adicional es la creciente regularización de autos ilegalmente importados. El coctel ya es explosivo.

