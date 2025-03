Hermana de Daniel Bisogno revela que el conductor de Ventaneando se le ha manifestado: “está su mano ahí”

El pasado 20 de febrero, el mundo del espectáculo se vistió de luto tras el fallecimiento de Daniel Bisogno, quien a los 51 años de edad perdió la vida tras varios problemas de salud que lo aquejaron desde el 2023, sin embargo, a casi un mes de su muerte, sus amigos, fanáticos, colegas y familiares lo recuerdan con gran cariño.

Sin duda alguna, la muerte de Bisogno fue un golpe muy fuerte para Ventaneando y evidentemente para su familia, por lo que aseguran que Daniel se ha hecho presente de ciertas formas entre sus amigos y familiares para hacerles saber que aún después de su muerte sigue al pendiente de lo que sucede.

En una reciente entrevista con Ivette, hermana de Daniel Bisogno quien estuvo en las instalaciones de TV Azteca ya que en Ventaneando celebraron el cumpleaños de Michaela, hija del fallecido conductor. Ahí la hermana de “El muñeco”, reveló que el también actor se le ha manifestado, después de su muerte.

Y es que, para Ivette ha sido muy complicado asimilar que Daniel Bisogno ya no está físicamente con ellos, por lo que frecuentemente, la hermana del presentador le pide ayuda desde donde esté para que sus problemas se resuelvan de la mejor manera y ella recibe una respuesta.

“No te puedo decir que se han movido cosas o así, no, pero, por ejemplo en ciertos problemas que de repente se me presentan y digo: ‘Por favor abuelo, por favor’, porque yo le decía abuelo a mi hermano y él me decía ‘Carmelita’, siento como que está su mano ahí”, conto Ivette para Venga la Alegría

Sin embargo, su hermano Alex Bisogno también ha sentido la presencia de Daniel, pues de acuerdo con Ivette, el fallecido conductor se le ha aparecido en sueños al ex presentador de “Al Extremo”.

Con las declaraciones de Ivette Bisogno, deja claro que el fallecido conductor podría estar intentando contactar a su familia y a sus amigos, pues en una reciente entrevista que Alex Bisogno tuvo en el espacio de radio con Maxine Woodside, el presentador contó que tras la muerte de su hermano, Pati Chapoy recibió tres llamadas desde el celular de “El muñeco”, lo raro es que ese teléfono lo guardado.

“Habrá quien crea, habrá quien no, a mí no me da miedo… Yo me quedé con el celular de Daniel porque ahí tiene sus aplicaciones del banco, cosas importantes de él. Yo me quedé con el celular, lo tengo perfectamente guardado en mi casa. Hace unos días me habla Iyari González, la productora de “Ventaneando”, y me dice: ‘Oye, dice Pati que si necesitas algo, porque tiene tres llamadas perdidas del celular de Daniel’. Y yo le dije ‘¿del celular de Daniel?’ En la noche Pati recibió tres llamadas del celular de Daniel”, contó Alex B.