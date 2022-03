Senadores echan cascarita legislativa

Los senadores (varones) no entienden que no entienden nada sobre el reclamo de las mujeres por una vida igualitaria y libre de violencia. Sucede que, en el 9M, Un día sin nosotras, las senadoras no acudieron a la sesión de este miércoles en respuesta al paro nacional de mujeres para visibilizar el trabajo no remunerado, el empleo informal o abusos en los sectores donde ellas son indispensables, pero los legisladores no se quisieron quedar callados y luego de decretarse falta de quórum se echaron una sesión o cascarita legislativa de 40 minutos.

Fue Edmundo Ramírez de Morena, el senador que antes de que se clausurara la sesión, pidió la palabra dizque para expresar posturas en torno al Día de la Mujer. “No hay que cerrar la sesión, sino más bien abrir los micrófonos para expresarnos libremente sabiendo de antemano que no tiene un efecto legal de sesión ordinaria”, así lo dijo el senador por Chiapas y el presidente en turno, José Narro le hizo caso.

No tienen remedio, hay veces que es mejor quedarse callado, más cuando uno de los que hizo uso de la voz tiene su historia. Se trata de Cristóbal Arias, acusado en su momento de violencia intrafamiliar y a quien le cayó un grupo de mujeres feministas en una conferencia que sostuvo en Morelia en 2020, junto con Mario Delgado cuando buscaba la gubernatura de Michoacán. Arias casi llora. Habló de su hija y su nieta, de que estuvieron en la marcha del martes y estaba preocupado de que las lastimaran.

Casi se la creen sus compañeros, ¡cómo, no! Neta que si les gusta hacer el ridículo. Nomás faltó que el presidente del Senado le prestara el micrófono a Félix Salgado Macedonio. Por fortuna nunca falta una voz prudente aún cuando las situaciones parecen insalvables, pues por ahí apareció Víctor Fuentes, del PAN, quien dijo contundente:

Solidarizarnos con las compañeras senadoras que decidieron no presentarse el día de hoy; sin embargo, esta reflexión era de las compañeras senadoras, no de los compañeros senadores”. Y de paso balconeó que era día de las mujeres no de los hombres, pues 10 de ellos aprovecharon para no pasar lista ayer.

***

Al amurallamiento en torno a Palacio Nacional nomás le faltaron los cocodrilos, pero al Presidente López Obrador le enfadó que los periodistas describieran los cuatro cercos, la altura de las vallas de 3.5 metros y el relato de que nunca en 30 años se recuerda un atrincheramiento de esa envergadura por parte del Ejecutivo Federal.

***

UPPERCUT: Mientras Andrés Manuel López Obrador insiste con la pausa en las relaciones con España, actores de relevantes de la 4T como senadores, el canciller Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum se reunieron con el canciller de aquel país José Manuel Albares.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ