Palazuelos gasta en veda electoral

Este fin de semana, el consejo nacional de Movimiento Ciudadano va a aprobar las candidaturas a las seis gubernaturas y, en la víspera, Roberto Palazuelos le puso otra rayita al tigre al revelarse en una comunicación telefónica que además de estar en pláticas con empresarios de Quintana Roo que quieren apoyar su candidatura al gobierno de esa entidad, está realizando gastos de campaña en plena veda electoral.

El actor y empresario mandó a traer desde Dubai al estratega Juan Carlos Limón, despedido al término de la campaña de Enrique Peña al enemistarse con Luis Videgaray, pues Limón presumía que gracias a su plan de trabajo había ganado.

“No te presiones con darle todo a Limón de golpe, le podemos dar ahorita cinco o diez, le vamos abonando, ¿me entiendes? Él no tiene tantos problemas con el transporte y eso, lo que sí, es que es el único que sí tenemos que aceitar ahorita, porque ya están limpiando toda la imagen en redes y había 730 páginas de Facebook mías. ¿Podrías creer eso? Ya, ya están chambeando. Entonces para que no se vaya, no vaya él a sentirse y no se vaya a decepcionar y nos medio mande a la verga, ¿me entiendes?”, se le escucha decir en una conversación telefónica con uno de sus operadores.

“Yo ya voy a llegar, ya, a operar también, cabrón. Hoy traigo también varias gentes que le quieren meter, pero tenemos que organizarnos sobre cómo vamos a manejar todo eso. Ya te veo en persona, pero sí te lo encargo mucho, te lo encargo mucho porque creo que hoy te iba a ver, para que si no lo vas a ver no lo hagas que se vaya a ir hasta allá. ¡Que no se vaya a encabronar! Échale una llamadita de te busco pronto. Estoy a punto de llegar”, agregó.

Vamos a ver si MC le obsequia la candidatura a Palazuelos, a pesar del costo político que puede resultar, o si Delgado y sus muchachos reivindican los principios del partido.

Sorprendió a todo mundo Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, cuando el pleno votaba una iniciativa de ley y de pronto habló con el coordinador del PRI, Rubén Moreira, quien no pudo asistir a la sesión y tampoco se conectó por vía remota en la sesión de anoche.

Gutiérrez le preguntó por altavoz el sentido de su voto y Moreira dijo que estaba a favor, así que en el tablero de inmediato se registró uno más en sentido positivo para que los partidos puedan devolver remanentes a cuentas secretas de la tesorería. Aunque hubo reclamos de inmediato, el presidente de la Cámara no se retractó al señalar que, como representante del Poder Legislativo, está obligado a dar todas las facilidades a sus compañeros para que puedan hacer su trabajo.

Uppercut: Seguirán las protestas de periodistas en el país luego de que ayer, en el Senado y la Cámara de Diputados, reporteros dieron la espalda a legisladores de Morena cuando dieron conferencia o hablaron en tribuna.

