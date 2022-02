Delfina se desmorona

Todo parece indicar que las cosas al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cada vez van peor, el motivo: Le han perdido respeto y confianza a su titular, Delfina Gómez Álvarez.

No sólo son centenares de maestros quienes están decepcionados de ella por el mal trabajo que ha desempeñado al frente del organismo, también los morenistas le están dando la espalda.

Algunos de sus cercanos y a su equipo me dicen que ya no quieren trabajar con ella, pero no sólo por el tema de los moches que pidió para Morena, sino también porque es hermética, lejana al magisterio y lejana de los suyos.

Aseguran que su actitud es sobrada, pues se siente protegida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien bien lo hemos visto cómo la trata durante sus conferencias mañaneras, siempre acreditando su labor.

El mismo efecto sucede con su personal inmediato, desde la oficina de comunicación social, que no resuelven nada, hasta otras direcciones que están de cabeza, pues muchos de sus colaboradores carecen de experiencia en el ámbito educativo, garantizan.

El 15 de febrero, Delfina cumple un año al frente de la SEP, y es momento que no ha ofrecido ni una entrevista para ningún medio de comunicación. Yo solicité que me anotaran en la supuesta lista que tienen para entrevistas desde hace un año y siguen sin responder. Pareciera que el cargo está vacío.

Nunca en otras administraciones habíamos vivido un alejamiento tan fuerte de una de las instituciones más importantes del país, pues es la encargada de la educación de los mexicanos; la pandemia, en este caso, les ha servido para distanciarse más de los medios y de los periodistas que si bien lo único que nos dan son motivos para criticarlos.

Ahora vienen con la maravillosa idea de que para el rediseño de los libros de textos para educación básica se eliminarán de los planes y programas educativos palabras como: calidad educativa, competencia, sociedad del conocimiento, eficiencia, y productividad, entre otras, pues la SEP considera que esas palabras provienen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y asociaciones civiles. ¿Qué?, o sea que ahora nos van a decir qué podemos decir.

Eso es perder el tiempo en tonterías. Hay que preocuparse por los contenidos de los libros de texto, arreglar sus pésimas ilustraciones, incluir temas que no están, mejorar la información sobre la educación sexual integral, etc, etc; no limitarse a simples palabras usadas en programas a nivel mundial que es necesario conocer para saber de qué se habla en otros países.

Mal camino está tomando la SEP, pero lo que más preocupa, independientemente de quién sea su titular, es que no tienen ni idea de la importancia de esta secretaría y sus dirigentes muestran una gran incapacidad para poder llevar la educación mexicana al nivel que merece. Es una pena que los que estamos afuera lo veamos, pero ellos no.

Sincronía: "La educación hace a la gente fácil de dirigir, pero difícil de manipular, fácil de gobernar, pero imposible de esclavizar."

