Desdeñan a diputados

Se acerca el final de los Foros de Parlamento Abierto. En sus últimos pasos, se ahondan las huellas del resquemor y el silencio que, desde la iniciativa privada —y algunos otros actores— ha permeado a lo largo de las semanas para con el ejercicio parlamentario sobre la Reforma Eléctrica, propuesta por el gobierno.

Ayer, en el foro número 24: “Grandes productores y consumidores de electricidad”, sólo asistieron tres representantes de empresas (de 15 consorcios convocados) al llamado de los diputados: Grupo Minero Bacis, Bachoco y Fortius Electromecánica.

“Me preocupa que muchos de los invitados no acudieron con nosotros…; unos nos informaron por escrito, otros no respondieron a nuestro llamado. Me preocupa que no hayan tenido la atención con los representantes del pueblo, para atender nuestras preguntas sobre el futuro de la industria eléctrica en el país”, reclamó Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política, al comenzar el encuentro.

Frente a esas palabras, ante los propios diputados, Sergio Arzola Soto, representante del grupo Bachoco, dio respuesta al por qué de sus ausencias:

—Ya hay dos posturas definidas, aquellos que apoyan la reforma y son tratados de patriotas y los que están en contra, los antipatriotas…Se ha radicalizado tanto el patriotismo…¡Fue por eso, porque vemos la postura de los diputados muy radicales!

“Cuando llegas a un foro como éste y ya tienes en radio y televisión posturas tan radicales, es complicado tener un diálogo. Por eso les pido que este ejercicio sea de apertura totalmente —pidió—. No de apertura de sus puertas, sino de apertura de mentes… Se que tienen una agenda política, pero debe estar por encima la agenda de nuestras reservas de energía”.

La posición de Arzola, para sorpresa de algunos, fue a favor de la iniciativa, pero no a ciegas: esta nueva reforma que están proponiendo, ¡claro que la queremos!, porque dejaron muchas puertas abiertas los antiguos, pero hay que analizarla bien, pues no todo lo que se hizo antes es malo, ni todo lo que están proponiendo es la solución.

Escuchen —instó el de Bachoco—, lo único que queremos es que de esta reforma no salga una contrarreforma en seis años. Queremos hacer las cosas bien…; que al votar lo hagan bajo el sentimiento de lo que escucharon por parte de todos de todos los sectores y no del partido que representan.

Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, después de fustigar a los empresarios que no acudieron, los volvió a invitar a participar. “Lo pueden hacer ante las comisiones todavía, tienen de aquí al 28”, propuso.

•••

GEMAS: Obsequio de Rafael Barajas El Fisgón: “Dirán que fue un acto de desdén. Yo tengo otra lectura: Yo creo que decidieron no dar la batalla… La privatización del sector eléctrico es ya una causa indefendible”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

CAR