El director de orquesta se alza en el podio como un arquitecto del sonido. Su presencia es quietud y tensión contenida. Respira con la música antes de que esta exista. Sus manos, suspendidas en el aire, son promesa y dirección. Todos están atentos a sus manos. El primer gesto no es solo una indicación, es el pulso que da vida. Con un movimiento sutil de la batuta o de sus propias manos, dibuja en el aire la entrada del primer compás. No es solo marcar el tiempo: es invocar la energía, transmitir la intención, anticipar el alma de la pieza. Estamos todos mirando; veo a mi alrededor todas esas miradas puestas en el escenario. Cada mirada, cada leve inclinación de su cuerpo, es un lenguaje sin palabras que los músicos entienden. No solo coordina, moldea. No solo guía, inspira. Su función es traducir la partitura en algo vivo, lograr que cada instrumento no solo suene, sino que respire en conjunto, como si la orquesta fuera un solo organismo y nuestros suspiros se juntaran con la música.

Y en ese instante, cuando todo empieza a tomar sentido, solo queda la música.

Observo con la respiración entrecortada cómo unas manos mexicanas no solo dirigen, sino que entregan el alma. Manos que moldean el aire con precisión y entrega, que hacen de la música un territorio sin tiempo, sin distancias, sin fronteras. Y yo, allí, sosteniendo el aliento, como si mi mundo entero se replegara en esa partitura.

El concierto fue Copland Symphony No. 3 y Bernstein, acompañado por el Colorado Symphony Chorus, dirigido por Carlos Miguel Prieto, talento mexicano. Sí, talento mexicano. En estos días, viviendo en el extranjero, me he empeñado en defender la grandeza de México, en sostener, contra todo, la idea de que nuestros lazos van más allá del ambiente político que he sentido estos últimos meses. Lo escuchaba y pensaba en cómo las artes pueden tocar lo humano. Pensaba que, en ese momento, no había muros, ni bordes, ni barreras. Pero lo que realmente me estremeció fue escuchar a esos coristas cantar corridos en español. La piel se me puso chinita, y las lágrimas, inevitables, rodaron sin permiso. En ese instante entendí que la música es un hilo secreto que nos une, que disuelve el tiempo, que nos hace pertenecer sin importar dónde estemos.

Cerré los ojos y creí, con todo mi ser, que lo que nos hace humanos no conoce límites. No importa la nacionalidad ni la religión. Hay algo más grande, un latido común que nos atraviesa, una raíz profunda que se encuentra en el aire, en la vibración de una cuerda, en la voz que canta en una lengua que reconoce el alma. Y cuando escuché esos corridos, en un escenario ajeno, sentí que mi piel también era música, que mis raíces florecían en cada nota. Fue como si, de pronto, el águila que llevo en el pecho aleteara y, ante mis ojos, solo viera una bandera enorme suspendida en medio de Periférico, moviéndose con el aire. Esa imagen me visitó en pleno concierto. Miré el podio y sentí un enorme orgullo de tener a Carlos Miguel Prieto dirigiendo, y miré a Isabel, su esposa, sonriente y aplaudiendo. A esos lugares solo se llega cuando alguien nos sujeta la mano con amor. Nadie llega solo.

Durante años, he sido testigo. Los he visto de cerca, observando cómo la familia Prieto ha construido su historia entre aeropuertos, escenarios y ciudades. Isabel, siempre al lado de Carlos, con la fortaleza de quien sostiene, de quien impulsa. Porque la familia mexicana no solo apoya: se entrega por completo a sus pasiones.

Los vi cruzar fronteras, vivir entre dos países con tres hijos pequeños, reinventándose en cada viaje, sacrificando tanto para que la música siguiera siendo su norte. Lo hicieron todo con amor, con esa certeza de quien sabe que el arte verdadero necesita raíces y alas. Y, sentada junto a Isabel, escuchándola susurrar las historias detrás de cada obra, sentí gratitud. Esa es la esencia del arte, del verdadero arte: el amor que lo sostiene, la entrega que lo vuelve posible. La esencia de lo mexicano: darlo todo, siempre, por lo que se ama. Las voces de diferentes culturas no se superponen, se funden. Cantan juntas un himno a la humanidad. La música, como el deseo, como el amor, no entiende de fronteras.

POR MÓNICA SALMÓN

