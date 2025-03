La figura de Samuel García, gobernador de Nuevo León, junto con su esposa, Mariana Rodríguez, ex candidata a la alcaldía de Monterrey, y titular de la oficina creada especialmente para ella “Amar a Nuevo León”, representan un preocupante ejemplo de desconexión entre la clase política y las necesidades reales de la sociedad. Ambos han demostrado, en repetidas ocasiones, una alarmante falta de sensibilidad hacia las problemáticas sociales, económicas y ambientales que aquejan a la entidad, evidenciando que viven en una burbuja de privilegios que los aleja por completo de la realidad que enfrenta el pueblo neoleonés.

Samuel García, en particular, ha dejado en claro su miopía política y su incapacidad para comprender las urgencias de la población. Su declaración sobre el transporte público es un ejemplo paradigmático de su actitud cínica y desinformada. Al afirmar que no es necesario impulsar el transporte público porque los regios son más parecidos a los estadounidenses del sur, equiparándolos con los texanos, no solo revela un profundo desconocimiento de las necesidades de movilidad en el estado, sino también una visión elitista que ignora por completo a quienes dependen de un sistema de transporte eficiente y accesible. Esta postura no solo es insensible, sino también peligrosa, ya que perpetúa la desigualdad y limita el desarrollo de infraestructuras que beneficien a la mayoría.

Por su parte, Mariana Rodríguez, quien ha construido su imagen pública como influencer, ha demostrado en múltiples ocasiones que su interés por la política es superficial y carente de sustento. Su campaña para la alcaldía de Monterrey estuvo marcada más por su presencia en redes sociales que por propuestas concretas para resolver los problemas de la ciudad. Recientemente, en medio de la grave crisis ambiental que enfrenta Nuevo León, con consecuencias directas en la salud y calidad de vida de las y los ciudadanos, en una muestra más de su profunda desconexión con la realidad, Mariana decidió aprovechar su plataforma pública para promocionar aparatos electrónicos de purificación de aire con un costo superior a los 20 mil pesos. Este acto, además de ser una evidente falta de tacto, refleja una insensibilidad extrema hacia quienes no tienen la capacidad económica para acceder a este tipo de soluciones individuales y costosas, soluciones que debería proveer el gobierno electo para ello.

Lo más grave no fue solo la promoción en sí, sino su reacción ante las críticas. En lugar de reconocer lo inoportuno de su acción o mostrar un mínimo de empatía, Mariana respondió con una actitud defensiva y despectiva, afirmando que, si las personas no podían acceder a estos dispositivos, que sencillamente no los adquirieran, y que su trabajo era, precisamente ese, el de ser influencer. Este comentario no solo evidencia su frivolidad, poca pericia como figura pública, sino también su total incapacidad para comprender las desigualdades económicas que enfrenta gran parte de la población. En un contexto donde muchas familias luchan por cubrir necesidades básicas, su respuesta resulta ofensiva y revela una mentalidad elitista que ignora por completo las dificultades de quienes no viven en su burbuja de privilegios.

Este incidente no solo confirma la falta de empatía de Mariana Rodríguez, sino que también pone en evidencia la peligrosa desconexión que existe entre ella, su esposo Samuel García, y las necesidades urgentes de la gente. Mientras el gobierno estatal debería estar implementando políticas públicas efectivas para combatir la contaminación y garantizar un aire limpio para todos, Mariana opta por promover soluciones individuales y costosas. Y aunque es una influencer de temas triviales, no puede estar ajena a la responsabilidad que conlleva estar inmersa en la vida política de la entidad.

La actitud de ambos personajes no solo es desatinada, sino también profundamente insensible, y refuerza la percepción de que este par vive en un mundo aparte, lejos de las preocupaciones y sufrimientos del pueblo al que supuestamente deben servir. Juntos, Samuel García y Mariana Rodríguez encarnan un modelo de liderazgo vacío, más preocupado por mantener una imagen pública superficial (cuyo gasto, cabe destacar, le ha costado un 74% a los neoleoneses) que por abordar los desafíos reales de Nuevo León. Su falta de conciencia social, su cinismo y su incapacidad para pensar críticamente sobre las necesidades de la población los convierten en figuras peligrosas para el futuro del estado. Lejos de ser líderes comprometidos con el bienestar colectivo, representan una élite política que prioriza sus intereses personales. Es imperativo que la ciudadanía esté alerta ante este tipo de figuras y exija líderes que realmente comprendan y trabajen por resolver las problemáticas que afectan a la mayoría.

POR SUSANA CUETO

