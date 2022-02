Los privados, la CFE y los conflictos con las comunidades

¡Impresionantes!, los testimonios y reclamos que se escucharon ayer en el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica. Voces de luchadores sociales, de representantes de los pueblos indígenas que, uno pensaría, dirigirían por completo sus embates contra las empresas privadas —y claro que los hubo—, pero no todo fue así. Sorprendido, el diputado petista Gerardo Fernández Noroña planteó: Me extraña que su pleito sea con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no con las empresas privadas que hacen tropelía y media. Abel Manuel Carrasco, ingeniero mecánico, representante de ejidatarios de La Venta en el Istmo de Tehuantepec, narró entonces la lucha que por 16 años han llevado contra la empresa Acciona, que se ha negado a pagar el usufructo de su tierra, el llamado “paso de aire”.

Pero no sólo eso, habló de las complicidades de la Procuraduría Agraria con la empresa, la manipulación de las asambleas, la represión, el encarcelamiento que han sufrido por defender sus tierras y oponer resistencia con el fin de obtener un mejor pago por la renta de sus parcelas.

Mario Castillo Quintero, representante de la Red Pueblos y Energía, abundó: Siempre hemos luchado contra los privados, contra sus contratos leoninos; son empresas que llegan a saquear y a crear conflictos al interior de las comunidades. Pero también hemos sufrido persecución de la Comisión Federal de Electricidad a nivel regional y nacional. Vienen a amenazarnos por la labor de defensores que hacemos, porque nosotros queremos procesar nuestra propia energía con proyectos comunitarios y CFE no nos deja, nos dice que para eso están ellos. Nosotros no queremos que abuse la CFE del poder que se le va a dar. Desde su perspectiva, la iniciativa de Reforma Eléctrica que propone este gobierno, parte de un diagnóstico erróneo dando más poder a CFE. “Esta parte de que CFE es quien mejor conoce el interés común, cuando muchos pueblos hemos vivido la violencia por parte de CFE al defender nuestro territorio frente a sus proyectos, está equivocado...”.

Y les preocupa, pues con la transición energética, la CFE tendría que tomar control sobre grandes territorios, “lo que intensificaría los conflictos sociales…”. Para ellos, “lo público debe ir más allá de la CFE”. La activista Magdalena Morales se sumaría a los reclamos y las advertencias: La CFE ha hecho atropellos con nuestros derechos…; pero también las empresas privadas no están pensando en nuestro beneficio, sino en cuánto se van a llevar… Voces de un mundo olvidado en la iniciativa de Reforma Eléctrica.

GEMAS: Obsequio del diputado federal Marco Antonio Flores (Morena) ante pobladores desplazados por la violencia en la sierra zacatecana: “Estamos con ustedes y si no nos hace caso el gobierno federal, yo mismo voy a convocar a la gente para que se levante en armas allá arriba”.

