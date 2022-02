Quadratín: periodistas y empresarios

En semanas pasadas la agencia de Noticias Quadratín llegó a su aniversario número 20, bajo su fundador y director Francisco García Davish, moreliano de adopción y chiapaneco de nacimiento. En estos casos, la amistad y la urbanidad llaman a ponderar, a la luz de esos lazos de cariño, las virtudes de un medio. No es mi caso.

Quadratín es, quizá, el caso más exitoso de agencia de noticias en su tipo, que merece un análisis con argumentos.

Aquí expongo algunos de ellos: a) Creada en 2002 como un medio nativo digital, nadie en su sano juicio pensaba en aquella fecha que una iniciativa de tal naturaleza habría de tener continuidad y creciente éxito en 20 años. Paco García Davish, un reportero de primera plana del Unomásuno original, tuvo la visión y apostó donde nadie —o casi nadie— veía terreno fértil; b) Esta agencia fue creada por periodistas —así lo sigue siendo— de los más distintos medios del país, pero cuya experiencia profesional en el quehacer informativo era inversamente proporcional a sus virtudes empresariales. Con Quadratín esos periodistas pudieron romper ese dilema: periodismo vs. capacidad empresarial; c) Ya lo he dicho en otro momento, pero insisto: Quadratín es el caso más visible de un medio que nace de la periferia al centro, donde tiene audiencia, reconocimiento e influencia en aumento; d) Quadratín —a través de sus 18 medios en igual número de estados del país— durante enero de este 2022 generó más de tres notas diarias en Google news, donde aparecen las noticias más relevantes sobre los más distintos rubros, y para aparecer en esa plataforma se requiere: “Altos niveles de experiencia, autoridad y confianza, historial sistemático de producción de contenido original relacionado con noticias y cumplimiento de las políticas de Google Noticias” (hhtps://acortar.link/KQeczq; e) Uno de los éxitos de esta agencia es que tiene corresponsales prácticamente en los más distintos lugares del país, lo cual le permite informar casi en tiempo real y se ha convertido en fuente de los principales medios radiofónicos y televisivos de la Ciudad de México; e) La agencia Quadratín que tiene su sede en Morelia, Michoacán, ha podido sortear los peligros de estar en una zona conflictiva, entre enfrentamientos por parte de grupos delincuenciales y las propias autoridades del orden; f) Es también sorprendente el tráfico orgánico de Quadratín en internet: 71.9 por ciento, una cifra muy alta si se le compara , como ejemplos, con el sitio web del periódico La Jornada (33.2 por ciento) o la página de López-Dóriga (34.4 por ciento) (https://acortar.link/FBR9xT) y con 4.7 millones de visitas el mes pasado (https://acortar.link/4lhl2v), casi el doble de Latinus, con 2.4 millones (https://acortar.link/XhrzDx).

Esto habla de lo que es posible cuando hay proyecto y método, como sucede con este medio, el cual se propuso hacer periodismo con todos los vaticinios en contra, y lo ha logrado.

POR ERNESTO VILLANUEVA

COLABORADOR

@EVILLANUEVAMX

PAL