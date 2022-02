Un peligro para Estados Unidos

Hace 16 años, una de las propagandas políticas de mayor recordación para la elección de presidente de México, fue aquella que lanzó Vicente Fox Quesada, titular del ejecutivo en ese tiempo que decía: “López Obrador es un peligro para México”. Como testigos de aquella campaña y los más jóvenes que lo han revisado en la historia, esa frase fue tan efectiva, que sumada al “cállate chachalaca”, lamentable insulto en contra del presidente en turno provocó el derrumbe en la intención de voto que resultó en el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa, por menos de un punto porcentual. La historia la conocemos. Más de tres lustros después, y ya como presidente de México, López Obrador fue calificado nuevamente como un peligro, pero ahora para Estados Unidos. Durante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos realizado el pasado miércoles, Ted Cruz senador por el partido republicano, identificado como uno de los más radicales de ese partido político, aprovechó la finalización del análisis sobre la situación en Colombia para arremeter en contra del presidente mexicano. Ted Cruz acusó a López Obrador de ser el responsable del colapso de las instituciones mexicanas que ha resultado en el asesinato de políticos y periodistas. El senador por Texas aseguró que parece que se permite un poder abusivo que no mide el efecto que esto provoca en las relaciones entre México y Estados Unidos. Luego de mencionar a los candidatos asesinados y la persecución en contra del periodista Carlos Loret de Mola, Ted Cruz cuestionó la política del presidente Joe Biden sobre las acciones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos para cambiar el comportamiento de López Obrador. En su cuenta de Twitter Ted Cruz escribió: “El colapso acelerado de las instituciones mexicanas y el estado de derecho bajo López Obrador, es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Estas contundentes declaraciones del senador republicano se dan horas después del cuestionamiento del presidente mexicano al gobierno de Joe Biden sobre supuestos financiamientos a organizaciones que investigan la corrupción y conflictos de interés del gobierno en funciones. López Obrador habría cuestionado al Washington Post de no saber como funciona la mafia en México y apenas ayer el titular del ejecutivo mexicano acusó a Estados Unidos de injerencista. El choque, artificialmente armado por el presidente mexicano para desviar la atención de la tremenda corrupción en la que está involucrado su hijo mayor, familiares y colaboradores, podría tener efectos graves incuantificables en torno a un enfriamiento en las relaciones con nuestro principal socio comercial. López Obrador no mide consecuencias, y parece estar dispuesto a todo con tal de rescatar su falaz argumento de la justa medianía y de la autoridad moral para hablar del combate a la corrupción. Hoy esos dos argumentos están aniquilados y por eso el presidente ha perdido el control y la brújula; está furioso. La agenda ya no la dicta él. Todos esperamos la nueva revelación de corrupción o de conflicto que sus adversarios estarán, a partir de ahora, dando a conocer día tras día para que, en 2024, la llamada “cuarta transformación” vea el final de sus días.

Corazón que sí siente

El miércoles sentí por primera vez lo que es ser un “bot”. Según Elizabeth Vilchis, la señorita de las mentiras en la matutina, hace una semana, quienes nos conectamos al más grande “Space” en la historia de Twitter, resultamos ser “bots” árabes. Mentiras que dan pena ajena.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX

