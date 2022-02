Del Mazo va por la coordinación metropolitana

Mucho se ha dicho sobre la relevancia de revisar las condiciones de coordinación que tiene todo el Valle de México en cuanto a movilidad, servicios, contaminación y hasta cuestiones de seguridad. En la discusión de la Reforma Política para el Distrito Federal –hoy Ciudad de México- mucho se argumentó que ésta absorbía los costos –en servicios principalmente- de todos aquellos que la visitaban a diario para trabajar o estudiar, que el Edomex y sus municipios colindantes eran “dormitorios”. Este mensaje fue dirigido a las autoridades del Estado de México, quienes acusaron de recibido y se pusieron a trabajar.

Pero para la población en general la historia es distinta, no existen líneas o muros que dividan a una entidad de otra, su vida cotidiana está explicada desde ambas latitudes, sí, porque la sociedad está más interesada en los resultados que en las jurisdicciones políticas o administrativas. Sin embargo, en el balance una entidad sale debiendo más que la otra, principalmente por dos aspectos: voluntad y coordinación. Me explico.

Existen muchos estudios serios sobre los rubros pendientes en la Zona Metropolitana del Valle de México, como los servicios de transporte, de salud, educativos, los cobros diferenciados, los mecanismos de seguridad pública dispares y los beneficios de ponerse de acuerdo para mejorar la calidad de vida de los habitantes. No obstante, la evidencia de las investigaciones, los responsables de la coordinación no están respondiendo, en particular los de la Ciudad de México, quienes salen reprobados según la última medición.

La sociedad no se ha equivocado cuando le pone 5 de calificación al jefe actual de Gobierno de la Ciudad por el nivel de respuestas que ha tenido frente a la contaminación ambiental. Medidas a medias como es la renovación de los microbuses o la entrada de taxis eléctricos o el doble hoy no circula, sin una verdadera campaña real, que dé respuestas a la gente y lecciones a otros mandatarios de cómo gobernar, de cómo entrarle a las soluciones.

Por el contrario, las autoridades en el Estado de México han entendido y han mostrado disposición para conectar a la zona metropolitana a fin de combatir los principales problemas, reconociendo que se necesitan más trenes, más metros, mejores vías de comunicación, pero mientras las autoridades del otro lado crean que sacando a la calle una flotilla de taxis híbridos o llamando a cuentas al Director del Metro para pedirle que explique el impacto ambiental en la ampliación de la línea 12 es suficiente, los de siempre, seguiremos pagando esta falta de coordinación. Ojalá que tampoco se les olvide que están tratando con votantes y que tienen una gran expectativa de los triunfadores de las elecciones del presente año.

POR LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA

@DRLUISDAVIDFER

CAR